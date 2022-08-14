翁朝棟：樂見台美友好 爭取關稅豁免

近來大陸鋼市回溫，但面對軍演和貿易制裁的隱憂，中鋼董事長、也是台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟表示，以中鋼過去因應貿易戰和關稅戰的豐富經驗，隨時都已做好風險控管及因應情勢變化的萬全準備，以降低衝擊；他同時認為，樂見台美友好關係，只要有適當機會，一定會協助台灣鋼鐵產業，爭取鋼鐵、鋁品關稅豁免，期能開啟台美關係新契機。

對於近來台海充滿危機，翁朝棟表示，中鋼過去面對貿易戰、關稅戰中已培養出面對危機的韌性，並透過分散風險的方式，減少突發事件的衝擊，且中鋼過去默默在海外據點的布局、外銷地區的拓展，累積起足夠的經驗，一旦發生黑天鵝事件時，就能展現這些超前部署、事先規劃的價值。

例如美國對台灣鍍鋅鋼品課徵傾銷稅，但透過越南子公司生產並銷售至美國客戶就沒有傾銷稅。還有中鋼投資台塑河靜鋼廠，就能取得熱軋原料的東協關稅豁免優勢。對於現階段儘管台海情勢持續升溫，之後仍需務實視兩岸情勢發展，隨時做好適當應對。

翁朝棟指出，近來台美關係的進展樂見其成，因美國是全世界的消費大國，且台灣國內鋼鐵下游產業與美國也有緊密的貿易關係，雙方經貿關係的提升能帶動產業發展，進一步提升台灣鋼鐵業在全球產業鏈中的價值。只要有機會，他也會在適當的管道替台灣鋼鐵業發聲，爭取美國232法案有關鋼鐵、鋁製品關稅的豁免。

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