高鐵嘉義站前地上權案 招商啟動

軌道經濟風潮吹到嘉義，高鐵嘉義車站的站前特定區事業發展用地，首度推出招商。第一太平戴維斯預計於17日協助交通部鐵道局舉辦「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」線上招商說明會，占地面積達1.64萬坪，估計總投資金額約22億元，希望複製台南、台中高鐵特區的成功經驗，吸引民間投資人開發商辦及旅館、會展中心。

第一太平戴維斯表示，全案位於高速鐵路嘉義車站站前，基地包括嘉義縣太保市太頂珠段15-1、15-2、15-3、15-4、15-5地號等5筆土地，為高鐵嘉義車站特定區的事業發展用地，占地面積達1.64萬坪，允建容積約2.6萬坪，可規畫辦公、零售百貨、旅館及會展中心等使用。預計11月16日截標。

據介紹，全案採設定地上權方式，引進投資人開發經營，開發經營年期30年，並得續約一次最長20年。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，嘉義近幾年積極調整產業發展策略，期望在翻轉雲嘉南產業軸帶上扮演的角色，轉型為農工大縣。除嘉義高鐵特區5公里處的馬稠後產業園區，總面積達429公頃，全部開發完畢將可帶動800億元的產值外，嘉義車站附近六大產業園區，預計2025年，將全數啟用。

另外，縣府活化原台體大嘉義校區的亞洲無人機AI創新應用研發中心，於7月正式啟用，將打造無人機研發中心及智慧機械試驗場域；而中央政府也積極著墨嘉義的開發，行政院1月才核定籌設嘉義科學園區，總面積88公頃，將定位為智慧農業、精準醫療、智慧載具研發基地，另外也選定全台9座台糖農場規劃成產業園區的計畫，第一期優先開發的五座園區中，為嘉義的「水上產業園區」、「中埔產業園區」，7月甫核定，預計新增147公頃產業用地。

黃瑞楠表示，待幾個產業園區陸續到位，引進企業設廠與就業人口進駐，將帶動嘉義邁入產業轉型期，嘉義高鐵特區將可望重現台南或台中高鐵特區發展模式，透過交通的便捷性，及充足實惠的土地供給，吸收中、南部產業聚落外溢量能，從觀光與產業發展兩面向，搭上這波軌道經濟風潮。