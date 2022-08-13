活化資產 台糖釋出高雄5塊商用地

台灣最大地主台糖為活化資產，規劃採地上權模式，釋出分別位於高雄亞灣、駁二、小港少康營區、楠梓、橋頭新市鎮等區域的5塊商業區土地，設定20年的權利金總額約33.98億元，總面積達34.28公頃。台糖希望得標者能夠以興建商業設施為主要發展方向。

台糖表示，基於活化資產考量，規劃釋出的商業用地，將採地上權模式，期間20年，最長可延至70年，雖然高雄市都市計畫有關使用分區為「商」的土地，可建住宅，但希望以商業開發為主。

被列為19日招商說明會的基地中，以14公頃的楠梓觀光旅館區面積最大，也最受到市場關注。該地位於台糖花卉中心北側，鄰近高科大土庫校區，可興建度假休閒飯店。

面積居次的7.4公頃的少康營區商業區土地，將根據地號，分拆成9塊小基地，面積從0.7到1公頃不等，如果希望面積更大，可標下連接地號的土地即可。

至於小港的少康營區，台糖曾在去年8月，招標合建分屋附買回的住宅建案，由清景麟建築團隊以每坪65.42萬元得標，全聯也在去年，以權利金6,610萬元，標下少康營區台糖2,140.88坪的商用地上權，台糖表示，希望未來再引進不同型式的商場。

至於5.43公頃的新市鎮商業區土地，則位於高雄捷運紅線R22青埔站附近，屬於橋頭新市鎮一期開發區，使用分區屬於「商二」和「商三」的土地，將分成三個街廓，各有1.85、1.17、2.4公頃，同樣地，以商業設施開發為主。

使用分區屬於「港埠商業區」的4.32公頃土地，則在流行音樂中心附近，目前作為停車場使用，同時兼具亞灣特區、駁二特區的區位特色，台糖希望能夠引進開發商，進行一宗基地的整體開發，可作為商辦、旅館、企業總部、文創基地或複合式商場。

台糖規劃釋出的第五筆基地，則是位於亞灣特區夢時代購物中心西側的3.13公頃「特貿七」土地，過去的都市計畫通盤檢討，只允許「特貿七」作為商業用途，不過進行中的第三次都計通盤檢討，多家企業地主都建議能夠放寬土地使用，允許興建一定比例的住宅。