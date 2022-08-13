落腳嘉義 無人機國家隊成軍

「亞洲無人機AI創新應用研發中心」開幕揭牌儀式13日在嘉義舉行。與會的總統蔡英文指出，政府正研擬「台灣無人機產業發展方案」，將從技術、驗證、市場及人才四大面向考量，在研發中心下設立新創園區、研發檢驗基地、考照場、無人機學校，並成立國家競技場，目前進駐的廠商及相關單位已達20家。

蔡英文強調，無人機的應用早期主要為休閒娛樂，後來逐漸進入商業、農業的運用，甚至發展到國防領域，政府的無人機產業發展方案將由中科院、漢翔帶隊，召集協力廠商進駐，讓嘉義縣成為台灣航太產業新聚落。

她並表示，國際情勢瞬息萬變，台灣要積極提升國防自主及不對稱作戰能力和能量，無人機產業將是接下來發展的重點。嘉義縣作為台灣無人機的重要試驗場域，主要包括民雄航太園區的新創量產、太保研發中心的測試驗證，以及義竹的載具測試，將打造出台灣無人機國家隊。

俄烏開戰以來，全球看到無人機的重要性。交通部3月開始號召業者成立「台灣無人機大聯盟」，協助推動無人機產業發展，並拓展到更多層面應用。且從國外發展經驗來看，無人機需要專屬的場域，嘉義縣擁有完整的山、海、平原等多元地形和寬闊空域，為適合發展無人機的環境。

嘉義縣長翁章梁指出，研發中心揭牌代表無人機產業正式落地嘉義，將發展具備研發、測試及生產功能齊備的國家級產業聚落，加上嘉義科學園區、民雄航太園區研發能量、在地學校人才培育與產學合作，嘉義將打入航太產業新領域。