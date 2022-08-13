百貨設點 最愛找這類房東

近兩年疫情衝擊實體百貨商場，高額租金成為壓垮微利百貨業最後一根稻草，讓不少業者承受營運壓力還得如實付出高額租金，但相對與政府公部門合作的商場還可申請租金減免，但與壽險業、建商房東要求租金補助卻是何其難。

有業者表示，疫情官、民房東的租金補助差距達數千萬元，百貨尋找新據點與政府合作相對保障。

近年來五大連鎖百貨品牌包括新光三越、遠百、SOGO、微風、環球 Global Mall等，均積極與各地政府或所屬捷運、台鐵等公部門合作開發，相對降低風險、租金合理，其中尤以人潮聚集的車站型商場或周邊開發為主，即便是日本三井不動產來台開發的Outlet、購物中心，也多數以捷運、高鐵站周邊開發為主軸，就是看中公部門穩定性。

有業者說，隨都心土地愈來愈少前提下，過去獵地起樓開商場，成本高回收期長，在商辦競合下，商場為大樓加值，房東租金也相對加值，土地價值漲、租金當然跟漲，只是遇到疫情，房客業績大落，房東固定租金收益不減，百貨商場房客當二房東還得面對專櫃金流狀況做適時減免，內外夾擊，只能靠房東補助，其中與政府的合作案，相對補助豐厚，百貨即可回饋給專櫃廠商，尤其是2021年因三級警戒大大衝擊百貨商場，政府補助無疑是業界強心劑。