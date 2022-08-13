壽險業房東齊漲房租 信義區百貨房客喊痛

北市信義區不僅是百貨密度最高商圈，隨著辦公大樓租金蟬連多年全台最高飆破每坪5,000元，不少租約到期的百貨租金亦順勢上漲，引發不少百貨房客喊痛！

其中，誠品信義店因明年租約到期，提前爆出與房東統一洽談續約無共識恐撤出事件，Neo19等亦面臨租約到期是否續約問題；而新光三越A11館明年租約到期已進入續約協議階段，更傳出房東有意漲租金等議題，百貨業面臨壽險業房東租金高漲壓力，無疑是後疫情營運最大的痛。

以信義商圈14家百貨商場來說，新光三越信義新天地擁有四棟百貨群，其中A4自有、A9為市府BOT案，A11、A8兩館則是承租於富邦人壽，A11、A8兩館原本房東都是新光三越股東新光人壽所有，陸續在2009、2015年換成富邦人壽，在營運價值高推升投報下，樂當賺錢房東。據悉，A11館在富邦人壽標得後，在2013年續約時租金即大漲逾六成，明年十年租約到期，富邦人壽有意調漲，雙方條件還在喬。

而以「輕資產」掛帥的微風集團，除了復興微風廣場本館與黑松合作、北車與台鐵OT壓力不大外，包括微風南京、微風松高的房東富邦人壽，微風信義、微風南山分屬國壽、南山兩家房東；據傳，微風信義區三家店面積3.2萬坪，每月租金近2億元，其中南山租金更高居三店首位。疫情這兩年來，更傳出微風集團董事長廖鎮漢為租金補貼親上火線與房東洽談，可見信義商圈房客們的租金壓力比山大。