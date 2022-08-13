「台蘋」前途未卜 買家認沒把握交易過關

台灣《蘋果新聞網》交易案一波多折，買家、17 live共同創辦人潘杰賢12日前往台蘋大樓開會，向員工透露交易最新進度，坦承「沒把握政府會同意通過」，但他仍願意回聘部分員工，改以共同平台方式，延續蘋果影響力。

據指出，台蘋流量近年雖下滑，仍居全台前10大，相關粉絲專頁逾百萬人追蹤，與其重新經營，不如延續用舊的。「我有把握把流量變現」，網路嗅覺敏感的潘杰賢，傾向「使用台蘋LOGO就好」，以避開交易中最敏感的直接買賣，但如何執行？雙方權利義務等細節，暫無看到相關架構。

消息人士轉述，潘杰賢說，將以旗下「龍丞資本」於9月起聘用原台蘋員工，全新平台希望半年內完成建置，基本上仍以新聞為核心，再另外發展其他業務，跨業、跨海延伸。

只是外界質疑，整起交易案發展至今，關鍵在香港壹傳媒要不要授權以潘為首的團隊「使用台蘋LOGO」，若拿不到授權，回聘員工等於空話。

雪上加霜的是，香港壹傳媒主要股東，同時也是壹傳媒創辦人黎智英特助的馬克賽門（Mark Herman Simon），已具狀向士林地檢署告發，台蘋高階主管葉一堅、吳玉愛、諶讚鑫等人違法出售台蘋，侵害公司及股東權利，相關人均涉背信。

台北市勞動局今年6月接獲《蘋果新聞網》通報大量解僱計劃，原預計8月9日裁員280人（當時員工數為285人），如今確定延到8月31日；至少8月薪水領得到。

消息指出，台蘋營運資金「就撐到8月底了」，若新老闆談不攏、資金無法挹注，曾引領台灣媒體風潮的《蘋果》，前途恐怕不樂觀。

（中時新聞網 王嘉慶）

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