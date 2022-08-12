SCFI連九跌 貨櫃航運股逆勢漲

第三季海運旺季不旺，拖累貨櫃運價連續性走跌，美西線運價帶頭下殺，從高點下修至今幾近腰斬，但貨櫃三雄挾著半年報海賺近4,000億元的氣勢，帶領股價逆勢緩步上漲，並上演長榮、萬海爭奪航運股股王的戲碼，成為本周台股熱議話題，也牽動台股百億資金流向。

上海航交所12日發布最新一周上海出口貨運價指數SCFI，連續九周跌勢，下跌177.05點至3,562.67點，跌幅擴大至4.73％，回測去年6月低點。其中，歐洲線每20呎櫃運價失守5,000美元大關，美東線即將面臨每40呎櫃運價9,000美元保衛戰。

對照大陸出口貨櫃運價指數CCFI，周跌2.9％至3,073.28點，歐洲線、地中海線分別下跌3.3％、1.8％，美東線下跌0.8％、美西線持平。大陸是全球出口最多國家，CCFI反映大陸十大出口港運價變動趨勢，含上海、寧波、深圳等，上海又是大陸航運中心、全球最大貨櫃港，都可一窺全球貿易供需趨勢。

不論SCFI、CCFI指數反映的是運價漲跌趨勢，業界操盤看的是隨行就市現貨價，目前每40呎櫃運價美西線約5,800～6,000美元，美東線約9,200～9,500美元，歐洲線約8,500～9,000美元。

針對運價跌跌不休，多家航商、貨代業者指出，主要受到通膨效應、華南封控、新船增加等多重因素影響，整體貨量減少，海運現貨價跟著下修。運價下修是趨勢，但也是健康的，可以鼓勵貨主拉貨，帶動貨量增加，像是木材、鋼材等貨源，之前因為貨櫃海運運價高轉往散裝航運。

再者，觀察航運股應分二個層次，一是市場行情變化，二是船公司獲利。雖然運價出現連續性下跌，但船公司有歐美高價長約護體，像是長榮、陽明等美國線簽約量占比逾50％，仍賺進超額利潤，受到現貨價下滑影響相對小。長榮、陽明、萬海上半年稅後淨利分別高達2,036.53億、1,161.11億、707.54億元，三者都創高。

長榮上半年有新增運力粗估13萬～14萬TEU加持，陽明、萬海上半年運力變動不大，新增運力主要落在下半年，下半年營收獲利可望再衝刺。但通膨壓力仍待紓解，企業高庫存需要時間消化，持續影響運價，市場仍充滿未定數。

法人表示，長榮近日股價沿著五日線緩步上漲，帶動周線連四紅，惟12日收盤價104元，上檔將面臨季線109元反壓，若能帶量上攻突破120元，才有機會翻多；相形下，陽明在91元附近嘗試築底，12日收盤價91.1元與季線100元差距遠，若能站上108元有機會翻多。