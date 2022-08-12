妖鎳再起 不銹鋼類股共舞

受到美國通膨降溫與美元走弱影響，國際鎳價大漲，近兩日來每公噸大漲2,040美元、漲幅9.38％，再加上市場不確定因素逐漸消除，受此激勵，不僅大陸不銹鋼流通行情走揚，而且國內不銹鋼8月接單有逐漸回溫趨勢，業界期待9月能升溫，以迎接第四季旺季來臨。

受到大盤上漲與鎳價反彈走高激勵，不銹鋼族群12日股價全面上揚，包括燁興、大成鋼、彰源、新光鋼、允強、運錩及唐榮等都呈現上漲，其中大成鋼上漲3.45元、9.66％，收在39.15元，單日成交量逾5萬張。

不銹鋼專家指出，近日來因美國通膨降溫，市場預期Fed升息趨緩，美元走弱，帶動國際鎳價連兩日大漲，每公噸上漲2,024美元左右，倫敦金屬交易中心11日收盤價為2.36萬美元、漲幅近1成，且帶動大陸不銹鋼流通行情上漲，每公噸漲人民幣100～200元，且不銹鋼市場氣氛也有好轉跡象，甚至有些鋼廠的接單有回溫趨勢。

對於這波鎳價走勢，唐榮表示，前兩個月受到市場庫存偏高，與不確定因素增多影響，不銹鋼市場相當低迷，以致接單相當不理想，但在市場不確定因素逐漸消除，與整體市場庫存逐漸降低後，8月接單有明顯回溫跡象。以唐榮來說，預期8月接單可望達正常接單量的7～8成，較7月只有5成量明顯增加。

唐榮認為，不銹鋼價自5月起連四月降價後，已快接近谷底，8～9月應是關鍵，只要原料面能夠穩住，且市場不確定因素能消除，則預期鋼市應該會緩步回升，準備迎接第四季旺季來臨。

不銹鋼盤元廠燁興總經理陳森龍表示，雖然市場需求還未明顯釋出，但已漸漸感受市場氣氛有好一些，且價格已跌那麼多，跌不下去了！盤價進入盤整階段，期待落底反彈。