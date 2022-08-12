砍價清艙!SCFI連9殺 貨櫃3雄揚帆待2東風

海運市況瞬息萬變，已從「一船難求」變成「船等貨」，隨業界傳出砍價清艙，美西線運價「保5」戰開打，最新SCFI綜合指數（上海出口集裝箱運價指數）不僅連9周下跌，且3大主力航線全崩，業界擔心，短期跌勢難止，第3季旺季效應恐泡湯，後續歐美感恩節、聖誕季拉貨潮何時顯現，將是運價止穩的兩大觀察指標。

上海航交所最新SCFI較上周續跌177.05點至3,562.67點，再度改寫去年6月以來新低，3大長程航線同步走跌，其中，美東線最新報價來到每FEU（標準40呎櫃）9,106美元，下跌224美元，跌幅擴大至2.4%；美西線更跌346美元至6,153美元，跌幅5.32%；歐洲線每TEU（標準20呎櫃）運價為4971美元，續跌195美元，也創去年5月上旬以來低點。

此外，由於華南疫情嚴峻，貿易重鎮浙江義烏11日起靜默管理3天，出貨量減又逢歐美通膨影響消費，大型貨櫃航商填艙壓力增，本周深圳至美西線掀「保5」（每FEU運價5,000美元）護價大戰。

除傳出馬士基深圳至美西特別運價每FEU約5,100美元，赫伯羅特也降至5800美元，而萬海至月底止，也祭出5,200美元低價搶市，較現貨牌價的6,500美元低2成。雖萬海強調，這項特別運費僅針對深圳地區出口貨，目前台灣出口到洛杉磯運價仍有6,300~6,500美元，到西雅圖約8,000美元。

隨8月起運價跌勢擴大，船公司目前透過空白航班等調控艙位手法，希望穩住運價，至少在長約水平，市場除擔憂第3季旺季不妙，更指未來歐美感恩節、聖誕季拉貨潮何時顯現，將是運價止穩的觀察指標。

（旺得富理財網 李宗莉 ）

延伸閱讀

萬海砸近66億 購入台船4艘貨櫃輪

貨櫃三雄H1海賺近4千億 長榮穩坐獲利王