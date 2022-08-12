SCFI連九周下跌 跌幅擴大至4.73％

貨櫃海運運價持續走跌，上海航交所12日發布最新一周上海出口貨運價指數SCFI，連續九週下跌，下跌177.05點至3,562.67點，跌幅擴大至4.73％，歐洲線每20呎櫃運價失守5,000美元大關，美東線即將面臨每40呎櫃運價9,000美元保衛戰。

多家航商、貨代業者解讀，近期受到通膨效應、華南封控、新船增加等多重因素影響，整體貨量減少，海運現貨價跟著下修。運價下修是趨勢，但也是健康的，可以鼓勵貨主拉貨，帶動貨量增加，像是木材、鋼材等貨源，之前因為貨櫃海運運價高轉往散裝航運。

再者，觀察航運股應分二個層次：一是市場行情變化，二是船公司獲利。雖然運價出現連續性下跌，但船公司有歐美高價長約護體，像是長榮、陽明等美國線簽約量占比逾50％，仍賺進超額利潤，受到現貨價下滑影響相對小。長榮、陽明上半年稅後淨利分別高達2,036.53億元、1,161.11億元。

據SCFI最新報價，遠東到美西線每40呎櫃運價6,153美元，下跌346美元、周跌5.3％；遠東到美東線每40呎櫃運價9,106美元，下跌224美元、周跌2.4％。

遠東到歐洲線每20呎櫃運價4,971美元，下跌195美元、周跌3.7％；遠東到地中海每20呎櫃運價5,633美元，下跌219美元、周跌3.7％；東南亞新加坡航點每20呎櫃運價775美元，下跌71美元、周跌8.39％。

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