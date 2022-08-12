貨櫃三雄H1海賺近4千億 長榮穩坐獲利王

貨櫃三雄公布上半年財報，長榮（2603）上半年每股大賺38.49元，穩坐每股獲利王；陽明（2609）上半年每股盈餘33.25元，排名第二；萬海（2615）每股盈餘25.21元，排第三，總計貨櫃三雄上半年大賺3,905億元。

長榮受惠新船新增運力，第二季營收為1,749.99億元，年增75％，稅後淨利1,022.93億元，年增143.22％，每股盈餘19.33元，是貨櫃三雄中，唯一第二季獲利再創新高的業者。累計上半年營收為3458.24億元，年增82％，稅後盈餘為2,036.53億元，年增160.62％，每股盈餘38.49元。

陽明第二季營收為1,094.48億元，年增49.4％；稅後淨利555.33億元，為單季第三高表現，每股盈餘15.9元。今年上半年營收2,161.52億元，年增59.5％，營運量227萬TEU，年增2％，稅後淨利1161.11億元，每股盈餘33.25元。

萬海第二季營收751.26億元，季減6.68％，年增56.46％；稅後淨利301.41億元，季減25.78％，年增58.68％，每股盈餘10.74元。累計上半年營收1,556.29億元，年增79.64％，稅後淨利707.54億元，每股盈餘25.21元。

大陸疫情影響堆積的貨物，5、6月解封後貨運物流不順暢的狀況逐步緩解，目前處於海運貨運運輸旺季，供給仍受限，支撐運價維持高檔，法人認為貨量和運價的表現是相對平穩。近期儘管終端市場需求出現雜音，但觀察過去經驗，多數時候全球貿易量歷來表現相對穩定，即便需求下修、但海運量仍將維持正增長之下，航商獲利仍將維持相對高檔。

（時報資訊 莊丙農）

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