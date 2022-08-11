興富發上半年EPS 0.7元 Q4交屋火力全開

興富發（2542）今（11）日公布上半年財報，並舉辦法人拜訪說明會，由於上半年無大量新案可供完工交屋，累計合併營收為87.66億元，稅後淨利10.16億元，EPS下滑到0.7元；展望全年業績，今年有四筆新案完工交屋，幾乎都集中在第四季入帳，其中壓軸大案為台中總銷150億元的「夢幻誠」，8月初才剛拿到使照，預計第四季交屋，業績可望衝高。



今天興富發公布上半年財報，累計營收達87.66億元，稅後純益為10.16億元，每股稅後純益為0.7元。



另外興富發今天董事會，也決議除權息基準日、現金股利發放日及調整配股、配息率等相關事宜。原本發放股利為每股現金4.16元、股票1.04元，合計共5.2元；但由於轉換公司債申請轉換普通股，致股本總額發生變動，而調整股東配股、配息率，因此經過調整後，決議配發現金股利4.00650848元、股票股利為每仟股無償配發100.162711股。



董事會訂除權息交易日為9月26日，除權息基準日為10月2日。



另外興富發董事會也決議，設置資訊安全長職位，由陳俊彥出任。



今天下午興富發也舉辦法人拜訪說明會，由副總經理廖昭雄主持。



廖昭雄在法人拜訪說明會時，面對各種話題，有問必答。



廖昭雄表示，興富發業績已排到2026年之後，以2022年來說，缺工和疫情導致部分新案會遞延到明年完工，預計今年會有四筆新案完工交屋，總銷逾215億元。



廖昭雄表示，其中規模最大案，為台中總銷近150億元的「夢幻誠」，預售時賣到「一戶不留」、已100％全數完銷，8月初才取得使照，目標年底前至少交屋七成、估計大概有100億元以上。其餘待2023年，持續交屋認列。



廖昭雄表示，今年興富發總計會有四筆新案完工，包括：總銷61億元的「華悅城」、51.72億元「博克萊」、150億元「夢幻誠」、30.5億元「高雄CBD」。估計交屋高峰，會落在第四季。



廖昭雄表示，展望2022～2024年的未來三年，業績可望年年高，2023年爆大量至254億元、2024年再衝到高峰，量增至510億元。累計未來五年，會有3,891億元未完工營收待認列，潛在業績可望展現成長動能。



法人關注當前缺工問題，興富發未來完工交屋年限是不是會拖到五年？廖昭雄表示，以前兩年到兩年半，現在已經修正到至少三年到三年半、頂多再延個三個月，我們工期可以比別人快一些，因為包商很穩定，別人推案量少，一年一案或兩案，可能這樣要叩包商穩定供應，就相對不容易，所以這種情況要掌握工期，可能要五年，也就不誇張。



廖昭雄表示，現在很多工地都面臨沒工人之苦，第二，很多是包商不報價，因為一報價就要掌握成本；另外很多小建商不敢推案，所以能放就先放，或是先撐一下，如果開賣，一旦賣三成或五成，到時候，究竟要不要開工，很困擾。



廖昭雄表示，也有建商，新案推了，賣到五成，就不敢賣了，那是因為怕發包後不能控制成本，所以先不賣，先發包再說，看實際成本到底多少，後來再加上成本，加價賣，否則，本來預估每坪成本例如是每建坪15萬元，售價訂每坪40萬元，算一算、還有不錯利潤；沒想到實際發包後，每建坪成本要17萬元，最後成本會被工程吃掉，利潤被吃掉。而我們興富發集團的營造廠有600多人，全台總動員，相對面臨缺工較少，但我們還是缺人、一直徵人。



廖昭雄談到，工人本來一天一資是三、四千元，現在已經飆到八、九千元了！昨天還在跟達欣工程聊到，他們承攬一個科技廠，工程就百億工程，工人甚至搶到連山地人都搶，南部缺工問題實在很嚴重，像是高雄，目前除了台積電要蓋廠，要求營造廠必須一年半要完工之外，還有日月光，也要建廠，「么壽喔！大家都在搶工！」所以，科技大廠投資設廠，會帶動就業，集團總裁鄭欽天認為，為什麼以後「天龍國」會消失，就是因為以後人口會比較平均在北中南都會區，而不會集中在三都或台北。



廖昭雄表示，興富發還有一個優勢，即沒有集中在一個都會來開發，「如果碰到哪個城市休息，那我們可能要休息了！」而是全台統統都有生意可以作，不管哪個城市好，我們都會有營收，每年也愈作愈大，股本也愈來愈大，除息後股本會到達171億元，在純作投資興建的營建股，我們股本應該是最大的，這就是興富發競爭優勢。

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