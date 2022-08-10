客運強強滾 航空雙雄7月「績」昂

客運進入暑假旺季迅速增溫，帶動航空雙雄7月營收雙成長，寫下三年來同期新高。華航7月營收129.36億元，月增4.82％、年增24.53％，在貨運守穩月營收百億關卡下，客運月增近7成、達21.18億元；累計前七月合併營收870.19億元、年增29.1％。

長榮航受惠客運倍增，7月合併營收118.67億元，月增7.24％、年增42.65％，其中客運營收27億元、月增131％，貨運營收78.8億元、月減6.68％；累計前七月合併營收752.8億元，年增44.34％。

華航、長榮航表示，客運收入大增，主要受惠邊境防疫政策調整及暑假旺季需求轉強，運能逐步恢復，適逢7月旅遊旺季，推升單月客運營收達疫情以來最高，接下來都有望逐月增加運能。

中央流行疫情指揮中心10日再釋利多，15日起所有來台旅客搭機前取消持二天內PCR報告，惟境外篩檢COVID-19陽性者，仍維持自採檢日起七天內暫緩搭機。

華航7月客運收入月增67.24％，又以東北亞成長幅度最大，7月起在日本主力航線大幅增班，歐洲旺季旅遊需求強勁，加上華航直飛德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦航線助攻。華航將在10～12月加碼再增班3成，每周提供超過200班客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求。

長榮航7月客運營收則較上月翻倍增，旅客量是自2020年4月以來新高，其中歐洲、美洲及東南亞地區的旅客量成長尤為明顯。長榮航積極擴增航線，預計10月25日開闢台北－米蘭航線，11月3日開闢台北－慕尼黑航線。

在貨運方面，華航表示，受各國邊境管制陸續鬆綁、客運陸續恢復增班，整體客、貨機艙位運能提升，但由於全球通膨限縮消費能力，產品庫存水位高，導致出口訂單表現平淡，在多重因素影響下，空運填艙競爭壓力較大，貨量、運費皆呈現下修。

面對出口貨量不穩定，華航將持續運用貨機機隊優勢，關注重點貨源，包括半導體機台、高端電子產品設備、車用材料等產業發展，以應變其艙位或包機需求，彈性調配運力，堅守運價，已連續兩個月貨運收入守穩百億元關卡。

長榮航7月貨運營收78.8億元、月減6.68％，主要受全球材料短缺及庫存過剩等因素影響。