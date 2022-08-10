煤價飆 台泥H1賺14.08億元、年減87%

受到國際煤炭價格大漲，台泥（1101）公布今年上半年財報，稅後淨利14.08億元，年減87%，EPS 0.16元。台泥指出，在煤價仍處於高檔下，下半年仍趨於保守。

在大陸水泥價格回穩及進入傳統旺季，台泥7月合併營收101.02億元，年增21.42%。

台泥表示，俄烏戰爭使得國際能源價格持續高漲，經濟部日前即指出國際煤價漲幅是過往的3~4倍，但台泥所屬和平電力，供電給台電，台電給和平電力的能量費率卻仍以2021年煤價為基準，因此造成和平電力嚴重虧損。

受到國際煤價上漲增加的支出，台泥指出，企業團今年光是在兩岸相關事業體系，就較2021年增加100億以上。另一方面，大陸水泥營收持續低迷，在全球利率攀升之際，建築業短期內難見起色。

新能源領域的布局，會是台泥下一個營運獲利成長的動能，台泥預期，今年第四季後，台灣以及海外儲能案場將陸續完工運轉，對台泥獲利的助益，預估會在2024年產生效益。

台泥董事會10日也決議註銷庫藏股減資，減資金額為新台幣669萬6000元，消除股份普通股669,600股，減資比率0.01%。

另外，董事會也決議通過董事長張安平兼任總經理。

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