華航7月營收129.36億元 今年次高

在客運收入翻倍增、貨運收入穩守百億關卡下，華航集團（2610）7月合併營收達129.36億元，月增4.82％、年增24.53％，寫今年來次高；累計前七月營收870.19億元、年增29.1％。

其中，客運收入21.18億元，月增67.24％、年增696.24％，在各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強下，帶動整體客運收入起飛；貨運收入為100.45億元，年增6.53％，持續運用貨機機隊優勢，妥善規劃並擴大運能，整體貨運收入較去年同期增加。

華航積極布局客運增班，自夏季班表即分階段增加載客服務，適逢7月旅遊旺季，推升單月客運營收增幅近七倍，為疫情來最高。

其中，以東北亞客運成長幅度最大，7月起日本主力航線大幅增班，每日飛航台北松山往返東京羽田，加上東京成田、大阪、名古屋、福岡等航線也持續安排載客航班；另歐洲旺季旅遊需求強勁，華航歐洲航線直飛德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦，也助攻7月客運量提升，並有望逐月增加運能。

在貨運部分，面對整體市場出口貨量不穩定，華航持續運用貨機機隊優勢，妥善規劃並擴大運能，並關注重點貨源半導體機台、高端電子產品設備、車用材料等產業發展，以應變其艙位或包機需求，彈性調配運力，堅守運價，提高整體貨收。

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