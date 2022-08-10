成本高漲 統一上半年獲利年減15.7％

統一（1216）10日公布半年報，上半年營收2,547億元，年增9.4％，惟受到原料成本高漲影響，壓縮獲利空間，統一上半年稅後純益90.86億元，年減15.7％，換算每股純益1.6元。

其中統一第二季稅後純益48.53億元，年減9.8％，也比第一季增加14.6％，創下近三季新高。

展望第三季，由於有食品業最重要的年度檔期中元普渡；加上今年夏天酷熱，飲料銷售增溫，對於統一或統一超的營運都會有相當大幫忙，預料統一第三季營運有望繼續向上。

統一集團主要上市公司半年報到今天已全數出爐，其中負責操盤大陸業務的重要旗艦公司統一中控，昨天公布上半年營收139.40億元人民幣，年增7.2％；但獲利6.14億元人民幣，比去年同期縮水27.5％。

統一中控兩大業務板塊食品和飲品上半年營運皆成長，其中食品營收年增14％、飲品營收年增4.9％。惟受大宗原料價格上漲影響，成本增加難以轉嫁，壓縮公司獲利空間，統一中控今年上半年飲料業務獲利10.42億元人民幣，年減12.7％，食品業務則虧損1.58億元人民幣。

此外，統一集團多數子公司上半年繳出漂亮成績單。主導集團流通事業的統一超上半年營收1,387億元，年增7.9％，創歷史同期新高；稅後純益46.22億元，年增3.2％，換算每股純益4.45元。

負責馬口鐵及飲料包裝的統一實上半年營收225.51億元，年增20.5％；稅後純益14.95億元，較去年同期大幅成長1.19倍，換算每股純益0.95元，創歷年同期新高。

食用油廠大統益上半年營收116.33億元，年增19.1％；稅後純益8.54億元，比去年同期成長12.9％，換算每股純益5.34元，也創下歷年同期新高，半年已賺進半個股本。

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