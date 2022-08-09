華航上半年EPS 0.58元 賺贏去年前三季

高油價嚴重侵蝕獲利，華航9日公布第二季財報，稅後純益僅4.2億元，季減86.32％，但仍達到較去年同期轉虧為盈目標，EPS為0.07元，連四季獲利；上半年稅後純益34.92億元，EPS為0.58元，賺贏去年前三季。



華航第二季營收368.52億元，季減1.02％、年增25.46％，營業利益9.6億元，季減73.52％、年減20.4％，稅後純益4.2億元，季減86.32％。



華航積極運用747-400F全貨機運量優勢，在疫情前期曾載進每月百億元營收，近期全球經濟受通膨及升息影響，逐漸壓抑需求，運價維持相對高檔，整體貨運收入仍有相當支撐力道，然航空燃油受俄烏戰爭等影響走高，嚴重侵蝕獲利。



747-400F全貨機配備四顆引擎，運量大、耗油量驚人。據統計，第二季航空燃油「月」來愈高，從4月平均每桶134美元，5月每桶143美元，到6月每桶攀升至164美元，較去年上漲116％。



邊境逐漸解封及6月中起開放來台轉機，華航持續布局客運增班，第二季客運收入較第一季成長37％，以北美、歐洲、東南亞地區旅客增加較顯著，上半年客運收入較去年同期增逾5成。



華航上半年合併營收740.86億元、年增29.52％，營業淨利45.86億元，歸屬母公司淨利34.92億元，EPS為0.58元，相較去年同期由虧轉盈。



展望下半年，華航客、貨運雙拚，積極規劃恢復客運航點、增加航班次數、開闢新航點，8月復飛札幌、9月復飛峇里島航線，隨各國入境政策及檢疫政策鬆綁，10～12月規劃再增班3成，每週提供超過200班客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求。



貨運部分，歐、亞、美洲之間的半導體機台、電商貨及消費性電子產品等運送，仍是下半年支撐空運市場主力，隨著客運復甦，客機大量復飛後增加腹艙運力，市場將出現具競爭力的運價，亞洲跟美國等製造業及大宗消費地區，空運需求預期持續強勁。