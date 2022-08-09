華航上半年營收740.8億 EPS 0.58元

華航（2610）上半年合併營收740.86億元、年增29.52％，營業淨利45.86億元，合併稅後淨利31.53億元，歸屬母公司淨利34.92億元，EPS為0.58元，相較去年同期每股增加0.83元。

受惠台灣邊境逐漸解封及6月15日起開放旅客來台轉機，華航客運持續增班，第二季客運收入較第一季大幅成長37％，以北美、歐洲、東南亞地區旅客增加較顯著，上半年客運收入也較去年同期增加逾五成。

貨運市場因近期全球經濟受通膨及升息影響，壓抑需求，但運價較去年同期維持相對高檔，整體貨運收入仍有相當支撐力道；然航空燃油受烏俄戰爭等影響走高，對整體經營造成壓力。

展望下半年營運，華航維持骨幹客運航線班表穩定，並評估規劃恢復航點、增加航班次數與開闢新航點，自7月起A321neo新機天天直飛羽田，並於8月復飛札幌及9月峇里島航線；隨各國入境政策及檢疫政策鬆綁，10～12月規劃再增班三成，每週提供超過200班客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求。

貨運部分，歐、亞、美洲之間的半導體機台、電商貨及消費性電子產品等運送，仍是下半年支撐空運市場的主力，隨著後疫情客運復甦，客機大量復飛後增加的腹艙運力將使市場出現較具競爭力的運價，亞洲跟美國等製造業及大宗消費地區，空運需求預期仍持續強勁。

華航將積極運用747-400F全貨機裝載大運量優勢提供差異化服務，輔以節油效益顯著的777F貨機佈建航網精進收益；發揮國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證優勢穩佔商機；持續爭取旺季包機及專案貨源。

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