策略奏效 臻鼎-KY上半年每股賺4.77元

全球PCB龍頭臻鼎-KY上半年稅後淨利大增161.4%，每股賺4.77元寫同期新高，董事長沈慶芳表示，市場雜音不影響營運，下半年將持續成長、不會放緩擴產腳步，並設立2030年全球PCB市占逾10%目標。

臻鼎-KY今天召開法說會，公布2022年第2季合併財報，包括營收新台幣345.34億元與稅後淨利37.3億元，及上半年營收684.5億元與稅後淨利65.06億元，均創下同期新高。

沈慶芳指出，上半年營收持續創高之餘，稅後淨利更是大幅年增161.4%，主要歸功於One ZDT策略奏效，全產品線營運效率、稼動率、良率都顯著提升。

展望下半年，他指出，營運預期將隨客戶新品量產，加上秦皇島BT新廠產能挹注，業績持續增溫，各產品線稼動率與效率逐步提高，2022年全年營收可望達雙位數成長，且獲利成長幅度將大於營收成長。

臻鼎-KY第2季營收345.34億元，季增1.8%，年增16%，為歷年同期新高，主要受惠電腦消費類與IC載板出貨暢旺。毛利率因產品組合優化且全產品線營運效率大幅提升，較去年同期增加2.9個百分點至19.1%，歸屬母公司淨利26.34億元，年增247%，每股盈餘為2.79元，創歷年同期新高，累計上半年每股盈餘4.77元。

針對市場高庫存雜音頻傳，沈慶芳認為，臻鼎布局以中高階產品為主，「做好野人（有錢人）生意，雜音比較小」，臻鼎今年上半年很好，下半年還是會比去年成長，客戶情況目前都能掌握，臻鼎軟板、硬板、IC載板、HDI、MSAP、MiniLED等6大產品線齊全，今年上半年表現相當好，下半年各產品線都會持續成長，「不會放緩擴產腳步，按表操課」；去年營收占比上半年37%，下半年63%。

他也說，臻鼎-KY向來「糧草先行」，持續擴大投資，去年資本支出311.49億元，今年會持續增加，但不會超過400億元。

臻鼎-KY指出，未來10年耕耘IC載板的腳步不變，秦皇島BT載板新廠產能已於8月初開出，深圳ABF新廠也如火如荼建置中，已與多家重要客戶簽訂長期產能合約，將在IC載板方面急起直追。

沈慶芳強調，未來臻鼎-KY仍將延續積極成長的策略，去年在全球PCB市占率達6.8%，目標2030年超過10%，在One ZDT架構下，布局快速成長的應用市場，包含AR/VR、低軌衛星、自動駕駛等，與國際大廠共同開發新品，持續鞏固PCB產業的龍頭地位。

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