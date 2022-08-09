台灣銷大陸產品產地標示有解方 經部表態

兩岸關係緊張，蘋果供應鏈將台灣產製零件銷往對岸，遭大陸海關扣留，引發各方關注台灣銷往大陸產地標示問題。業者透露，只要政府不阻擾，台灣產製產品銷往大陸費功夫，採取外內包裝，或是在包裝或包材貼可撕掉標籤貼紙，內層產地標示為「中國台灣」，外層維持產地「台灣」字樣，在大陸報關前，拿掉外層浮貼的產地標籤，可符合兩岸海關規定。

多位不願意舉名業者指出，大陸2015年訂出台灣商品銷往大陸，外包裝必須標示「中國台灣」或「中華台北」字樣，不過大陸10多個海關執法，有時嚴格有時鬆，導致很多廠商對產地標示「台灣」，沒太當一回事看待。近期許多台商陸續接獲大陸上海海關正式通知，嚴格執行2015年起頒布台灣產地標示規定，報關違反規定一律扣留，未報關就退運。

業者透露，只要政府不阻擾，有經驗的報關行會在報關文件上，載明產地是「台灣」，銷往大陸的貨品提貨單則填寫「中國台灣」，並通知出口廠商紙箱採用內外兩層包裝，外層包裝標示產地是台灣，運抵大陸通關之前拆掉紙箱外包裝，內層包裝標示產地是中國台灣。

至於大型機械設備，有經驗的報關行通常會協助業者在外包裝使用標籤貼紙服貼，內層標示產地是中國台灣，外層標籤標示產地是台灣，在大陸通關前，撕掉外層標籤。

業者坦言，上述做法，在業界行之有年，雖然大費周章，增加人工及成本，卻可以符合現行兩岸海關規定。既然經濟部表明不反對業者改標示，願意協調財政部及海關，相信海關不會刁難業者。

大陸海關公布台灣海關稱謂問題通知。圖／業者提供

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