台塑四寶 7月營收月減14％

全球通膨高漲及產業鏈庫存調整，拖累塑化報價隨終端需求放緩全面走弱，台塑四寶7月合計營收1,557.36億元，月減14％，但較去年同期成長8.8％。不過，受惠上半年石化行情持穩支撐，台塑四寶前七月營收合計1.125兆元，年增21.7％。

台塑受制歐美持續升息，各國陸續跟進，引發全球房地產、家電及電子等產業景氣疲弱、終端消費需求低迷，拖累石化產品市場行情，7月各產品價格都比6月下跌，幅度介於5～10％。而因7月部分歲修計畫，開工率降低，加上客戶購料保守，需求持續萎縮，營收年月雙減10.8％、16.7％。

南亞7月電路板需求良好，惟環氧樹脂反映原料成本調降售價、聚酯產品因美國國慶交運量減少，加上EG隨虧損持續減產，且BPA價量下修，整體營收比預估持平表現落後，月減13％、年衰退24％。

台化表示，因為市場對總體經濟信心不足，消費力道減弱，下游需求緊縮，客戶採購觀望，影響產品行情走跌，SM、酚酮、PS、ABS、PP、PTA合計影響31.5億元，加上煤價高漲，降低發電機組運轉時數，7月營收月減14.3％。

不過，ARO-2去年安排定檢，今年產銷正常，PX售量及萃餘油回售台塑化增加，且苯原料減少自用，增加外售，7月營收比去年同期增長3.3％。

台塑化指出，受惠油價高檔，7月營收較去年同期大幅成長42.3％，不過，與前個月相比油價有回落，煉油業績月減12.2％，石化事業也因中短期需求下滑，旗下第二套輕油裂解廠隨石化下游需求疲弱停車降量，7月乙烯產能利用率降至61％（去年7月產能利用率88％），業績月減23.3％，導致7月營收月減13.4％。

Q3營運進下坡路段 謹慎因應

全球通膨居高不下，各國陸續升息對抗高通膨，消費者購買力減弱，加上全球疫情反覆，衝擊石化行情價量疲軟，油品煉油價差也從歷史高檔大幅拉回整理，台塑四寶預期第三季營收恐較第二季走弱下滑，營運謹慎因應。

台塑化認為，部分利比亞油田開始復工，利比亞原油出口從每日40萬桶恢復至100萬桶，且全球煉廠逐漸進入檢修期，原油需求減少，加上產油國供給持續增加，將使原油庫存逐步建立，預期8月油價維持弱勢，但下旬大西洋颶風可能增加，提供油價下檔有所支撐。

台塑董事長林健男表示，雖然俄羅斯宣布減少對歐洲天然氣供應，歐洲石化同業因能源成本高漲，面臨減產壓力，預期進入冬季將更加嚴重，有利亞洲石化業者銷售。不過，高通膨導致終端需求大幅萎縮，石化市場面臨終端產品「消費趨緩、去化庫存」壓力，第三季石化景氣恐旺季不旺。在價、量齊跌情況下，第三季營收趨緩，惟有62億元現金股利挹注，稍彌補本業利益下滑。

南亞董事長吳嘉昭指出，8月預計有伺服器及車用載板訂單支撐，電子材料及載板營運動能略增，營收將較7月略增，雖然電子材料／產品因第二季大陸封城，影響交運，基期較低及高階材料需求支撐下，營收略增，但部份化工產品價格已觸及成本線，將視市況實施減停產因應，聚酯產品也因美國消費動能減弱，服飾品牌進入季節交替淡季，預計第三季營收略減。

台化預估8月營收將比7月下修，但因市場稍微回溫，銷量或可小增，第三季營收仍維持量、價皆比第二季下滑看法。

台化董事長洪福源說，市場近日有些轉折，下游心態略為修正，聚酯纖維終端客戶進行一定程度備貨，產銷率轉好，塑料業者虧損已減產因應，低價促使下游少量開始備貨，市況也稍見築底曙光。

台塑化總經理曹明認為，近期歐洲煉廠事故頻傳，且9月為歐洲煉廠密集檢修期，柴油供給依然緊張；汽油價差逐漸下跌，9月起亞洲煉廠進入密集檢修期，或可支撐汽油價差。