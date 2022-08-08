東哥H1賺逾一股本 打敗愛馬仕、法拉利

台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）受惠產品組合調整、以及遊艇售價調漲等因素，今年上半年每股稅後盈餘衝達10.55元，除了半年就賺逾一個股本，淨利率更是突破3成，領先全球精品龍頭愛馬仕和法拉利。

東哥董事會8日通過今年上半年合併營收為29.24億元，比去年同期的23.73億元，年增23％，營業利益近9.5億元，也比去年同期成長逾1倍，營業利益率達32％，稅後淨利9.3億元、淨利率也近32％，獲利超過一個股本，每股稅後盈餘10.55元，比去年同期的4.58元，大增130.35％。

東哥表示，今年上半年各項獲利指標，同創歷史新高，主要是受惠產品組合調整、遊艇售價調漲、以及費用樽節等因素促成的。

東哥說，雖然近期受到美國聯準會升息抑制通貨膨脹，影響全球股市走勢，但，金字塔頂端富豪的消費行為，並不像一般社會大眾受到景氣短期波動而有改變，高端及精品消費需求仍將熱絡。

東哥指出，東哥不只是單純的遊艇製造商， 營運涵跨製造、銷售自有品牌及代理其他品牌、以及售後服務，已建立市場領先地位，為價格制定者。

東哥說，東哥營運獲利表現，除了超越遊艇同業，今年上半年淨利率達32％，更首次領先精品品牌愛馬仕的30％、以及法拉利的20％。

東哥8日同時公佈今年7月單月營收2.96元，累計今年1到7月合併營收約32.21億元，年增約22.83％，東哥說，目前在手訂單依然維持高檔，生產排程至2024年底，也將持續推出新產品，且平均尺寸將放大，未來隨著計劃產能開出，營運表現樂觀以待。

延伸閱讀