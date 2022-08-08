2利多加持 長榮7月營收年增36.88％

長榮（2603）8日發布7月營運成績單，自結7月合併營收為627.99億元，再創新高，月增4.06％，年增36.88％，主要受惠於整體運價維持高檔及新船投入營運增添運能，累計前7月合併營收達4,086.23億元，年增73.29％。

長榮第6艘2.4萬TEU級新船 抵達台北港

長榮海運第六艘全新2.4萬TEU級A型貨櫃輪「長彩輪」（EVER ART），係於6月9日清晨首航抵達台北港，在2位引水人的引領及4艘拖船的協助下順利進港，靠泊北六號碼頭，裝運台灣出口至歐洲的貨物。

「長彩輪」是由韓國三星重工承造，5月19日在巨濟造船廠交船，5月底開始投入長榮的遠東－歐洲（CEM）航線營運。這艘新船日前已靠泊青島、上海、寧波載貨，預計10日從台北港啟航，將依序靠泊鹽田、馬來西亞丹戎帕拉帕斯，航經印度洋、紅海，穿越蘇伊士運河、地中海，預計7月抵達歐洲，靠泊荷蘭鹿特丹、英國費利克斯托、德國漢堡卸貨。

「長彩輪」船長400公尺，寬61.5公尺，甲板可裝載24排貨櫃，設計吃水14.5公尺，載重噸約22.5萬噸，可裝載23,992個20呎標準貨櫃（TEU），航行速度可達22.6節，為全球最大型的貨櫃船之一。

「長彩輪」秉持長榮一貫堅持的環保理念，採多項最新的環保及高效節能設計，包括劍形船艏之最佳船型、螺旋槳前後導流裝置，可提高船體整體推進效率，進一步減少碳排，配備脫硫器、空氣密封式艉軸封、電動甲板機械，採減阻型防污漆、新型環保冷媒、裝設生活廢水及貨艙污水暫存櫃以降低汙染。

配合長期營運規劃，長榮已訂造13艘2.4萬TEU級A型貨櫃輪，從2021年開始投入營運，預計在今年底前還有4艘同型新船將竣工交付，其餘3艘自2023年起陸續交船。

長榮現有營運船隊計203艘貨櫃船，運能逾153.6萬TEU，至2026年尚有57艘各式新船待交。

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