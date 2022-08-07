工具機業：下半年轉保守

國際情勢丕變，工具機業對下半年景氣轉趨保守，連原本樂觀看待下半年工具機產業景氣的東台集團也轉為謹慎保守。台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲認為，工具機業第三、四季接單放緩；程泰集團董事長楊德華也示警，第三季接單較辛苦，期待第四季有機會好轉。



工具機業者原本預期，俄烏戰爭下半年會停火，烏克蘭戰後重建商機會大爆發，歐洲景氣不再惡化，加上大陸為振興經濟，祭出新能源車輛及智慧家電下鄉、購置稅減半徵收優惠等33項措施，可帶動汽車等產業對工具機需求，第三、四季訂單可明顯回溫，擺脫第二季大陸上海等城市封城亂流襲擊的低氣壓。



沒料到，俄烏戰爭打不停，美國持續升息、全球通膨嚴重、中美對抗及兩岸關係拉警報等黑天鵝襲擊，工具機業者感受大陸需求有放緩的跡象，接單不如預期。



今年上半年台灣機械設備出口值177.55億美元，年增12.7％，其中工具機上半年出口值14.5億美元，年增14％，機械業訂單能見度普遍看到第四季，部分廠商在手訂單看到明年上半年，台灣機械工業公會樂觀預期，今年機械設備、工具機出口值年成長10％，但工具機業者對下半年產業景氣及接單，轉趨保守。



許文憲指出，大陸GDP下滑、歐盟又面臨能源短少等衝擊，台灣工具機廠及零件業第二、三季接單衰退，第三、四季接單也放緩，最近新台幣匯率貶破30元，日圓貶幅更大，新台幣貶值，工具機業是看得到卻吃不到。



上銀董事長卓文恒表示，大陸市場需求有放緩的跡象，歐美、日本及韓國等地市場還OK，但熱度也不如去年至今年第一季。



楊德華表示，台灣工具機業今年接單第一季不錯、第二季放緩、第三、四季接單下滑；程泰集團旗下亞崴及程泰兩工具機廠最近接單趨緩，主因是今年景氣不好又酷熱，國外客戶索性趁暑假去度假，第三季接單比較辛苦，期待第四季接單會好轉，但仍得看俄烏戰爭、美國升息及通膨等因素而定。



東台副總兼發言人嚴璐指出，東台大陸訂單有下滑的跡象，東南亞訂單還好，目前對下半年景氣轉趨保守審慎，東台會更加把關，掌控訂單要有利潤。