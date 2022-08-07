高雄兆元科技產業聚落 成形

楠梓產業園區7日動土後，台積電高雄廠建廠將隨後啟動，高雄從IC設計、晶圓製造、以及封裝測試的半導體產業鏈，將形成完善的聚落，從義隆電、美商英特格、德商默克、李長榮的特用化學品、日月光、華泰、到長興材料等上中下游，完備兆元產業鏈關鍵拼圖，高雄將成為全球半導體研發與製造中心。



高雄經發局長廖泰翔指出，高雄加速產業轉型，除了大力推動楠梓產業園區吸引台積電設廠之後，更已布局相關產業鏈進駐高雄，包括IC設計義隆電子進駐亞灣設立研發中心、群聯插旗橋頭科學園區，IC製造的穩懋、華邦電、華新科、強茂、華騰等，以及半導體封測大廠日月光、穎崴、新特以及半導體先進材料的德商默克、美商英特格、台塑德山、楠梓電、中央硝子、田中電子、美商慧盛、聯亞科技等。



廖泰翔表示，如果再加上半導體設備製造的天正國際、榮眾科技、鈦昇、台灣華爾卡等半導體關聯公司，從設計、製造、封測至材料、設備等產業鏈，在這一、二年內，陸續進駐高雄設廠或加碼投資，預估未來五年內，打造出完整的半導體產業鏈，高雄將成為全球半導體研發製造中心。



他說，不只半導體產業聚落在高雄成形，近年全球科技大廠紛搶進的電動車產業，也相繼到高雄投資設廠，包括鴻海在和發產業園區設置電芯研發暨試量產中心，順益汽車計畫成立電動巴士製造中心，以及積極搶進電動車電池的台泥集團三元能源，也在高雄設廠。



此外，緯創集團及旗下晶傑達，也要在前鎮科技產業園區建廠生產全球車載及工控面板，同時另設高雄研發總部吸引在地人才，衝刺車用電子、工控與物聯網等新事業。



廖泰翔強調，高雄過往長期做為台灣石化、金屬重工業的重要生產基地，具厚實工業基礎，在指標投資案的台積電高雄設廠之後，高雄將從石化、金屬等重工業轉型為半導體高科技智慧城市，兆元科技產業聚落成形。