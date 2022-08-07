郭元益更名出口大陸 損失1億元

大陸海關總署1日深夜突對台灣百餘家食品業者下達暫時禁止進口令，包括郭元益、味全、泰山、維格餅家等都被列入。知情人士指出，在士林發跡的百年知名糕餅店郭元益透過「更改公司名稱」方式解決，即不再使用「郭元益」出口大陸，不過經此一折騰已損失一億元，但至少已暫時止血。

陸方暫停台灣食品相關業者輸入之原因為，去年4月針對全世界輸中食品企業要求進行名單註冊新規。據透露，有業者其實事前就知道會被禁。

此次郭元益被暫停進口的品項有糖果、餅乾和糕點麵包，及食用植物油、油料、包餡麵食。目前已透過更改公司名稱解決輸陸問題，不過後續銷售狀況仍需觀察。

此次遭暫停進口不乏知名的糕餅業者，包括維格餅家、陳允寶泉、俊美、太陽堂、舊振南等，目前距離中秋節僅剩一個多月，正是這些廠商外銷月餅等伴手禮至大陸的旺季。

針對中國大陸限制產地標示，台經院研究員邱達生表示，中國大陸採取此項措施，將造成廠商包裝成本增加，對於價格轉嫁能力較高的電子業較無影響，但是對轉嫁能力差、或替代性較高的傳產業最傷、影響性也是最大。

就目前中國大陸禁止台灣出口項目，以食品、農漁產品為主，雖然占台灣出口到中國大陸的比重不高。但邱達生比較憂心的是，如果中國大陸制裁項目擴及到兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的主要項目，像是石化塑膠、運輸工具、紡織類等，那麼就算中國大陸不宣布終止ECFA，ECFA也已經名存實亡，對傳產業來說更是雪上加霜。

根據統計，ECFA早收清單去年出口金額為252億美元（逾新台幣7500億元），每年出口金額也大約在200億美元到250億美元之間。

（中國時報 林勁傑 、 吳靜君）

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