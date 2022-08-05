長榮Q2每股賺19.33元 再創紀錄

稅後純益年增1.43倍，連兩季超越千億元

全球運力排名第六大的長榮海運，第二季受惠運價維持高檔、新船投入營運增添動能，稅後純益達1,022.93億元，連續兩季穩在千億元之上，年增1.43倍，每股稅後純益（EPS）為19.33元，獲利再創新高，累計上半年EPS達38.49元，每股淨值升至85.30元。

長榮第二季合併營收為1,749.99億元，季增2.44％、年增75％，稅後純益1,022.93億元，季增0.92％、年增1.43倍，EPS為19.33元，比第一季的19.16元再攀高。

長榮第二季財務結構上，毛利率達69.58％，逼近7成，季增0.49個百分點，等於每100元營業額，扣除營運成本，長榮就可賺取70元，產業結構為賣方市場；至於營益率更高，達67.39％，季增0.19個百分點；外資法人特別關注的財務指標EBITDA利潤率再攀高，達75.95％，季增3.07個百分點，上述三大指標均創下新高，惟稅後純益率為60.29％，季減1.85個百分點。

長榮上半年合併營收3,458.24億元，年增82％，稅後純益為2,036.52億元，年增1.61倍，EPS為38.49元，每股淨值從第一季的82.54元上升至85.30元。

長榮第三季有三艘2.4萬TEU將再投入營運，其中一艘已交船，專營歐洲線，另尚有二艘2.5萬TEU船舶交船。

整體而言，長榮今年共計有19艘新船投入，新增總運能達19.3萬TEU。

根據Alphaliner最新統計，長榮目前建造中貨櫃船共57艘，約54.43萬TEU，占現有運力34％，市占率持續擴張。

長榮下周即將發布7月合併營收，因新船交付貢獻、7月為大月及現貨價略微走滑抵銷，預計與6月持平或小幅創高。

長榮今年持續「海賺」，累計營運活動的現金流量高達2,379億元，第三季為貨櫃海運的傳統旺季，依照慣例每年會旺到10月，今年底長榮發出的年終獎金將再創紀錄，確定突破去年40個月紀錄。