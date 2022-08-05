新安東京 獲147億增資

防疫保單賠付金額龐大，衝擊新安東京海上產險公司運營，所屬裕隆集團執行長嚴陳莉蓮果斷決策，一次性提列290億元損失（含賠款準備提列），展現負責態度。與此同時，新安東京兩大股東－裕隆集團、日本東京海上產險，共將增資147億元輸血，履行對保戶的承諾，並支持新安東京永續經營。

裕隆集團旗下兩大上市公司－裕隆、中華車，5日晚間召開重大訊息記者會，說明增資新安產險計畫。經此增資後，裕隆集團對新安產險的持股比增至49.48％，東京海上持股增至50.18％。

兩大股東均認定，此次防疫險是一次性損失，新安產險未來仍極具經營價值。裕隆集團期望藉由這次的增資，在新的股權架構下，結合日本東京海上的產險商品開發及裕隆集團的汽車價值鏈優勢，為重新出發的新安產險創造更多的競爭優勢。

裕隆集團進一步說明，這次對新安產險增資147億元計畫，主要由裕隆集團與東京海上兩大股東出資，其中裕隆集團旗下裕隆與中華車，分別對新安產險增資25.66億及30.35億元，經此增資後，裕隆持股將由17.39％增為17.46％，中華車持股則由20.57％增為20.65％，加上其他關係企業，裕隆集團對新安產險總持股將由49.33％增為49.48％，日本東京海上持股由48.94％增為50.18％。

裕隆強調，最終股比數字，尚待8月中旬新安產險股東臨時會確定。

這場被稱為產險史上最大風暴的防疫保單之亂，發生以來，嚴陳莉蓮展現果斷的危機處理能力，第一時間要求新安產險積極應對，在保障保戶權益前提下，對於理賠申請以從寬、從速的原則處理，儘管財務損失不輕，新安產險也贏得更多好感，累積再出發的能量。

據網路公司調查，新安東京在這波防疫險之亂中，是少數在網路上贏得正聲量的產險公司。

新安產險截至6月底，已賠付防疫險保單近12萬件，理賠金額約58.8億元，除已賠付及已發生的金額外，第二季財報也採穩健保守原則認列賠款準備，致新安產險上半年稅後淨損240億元，其中認列防疫險損失（含賠款準備提列）為290億元。

裕隆集團指出，新安產險經營體質一向穩健，是集團汽車價值鏈布局中獲利良好的策略投資。這次面對防疫保單賠付風暴，考量所有利害關係人的最大利益及大股東的社會責任，與日方大股東共同面對，進行必要的增資，在保戶權益的維護上也獲得社會的肯定與認同。

疫外拖累 裕隆、中華車半年報轉虧

防疫險賠付之亂不只重創台灣產險業，兩大汽車業者裕隆、和泰集團都遭波及。裕隆汽車、中華汽車都因認列新安東京海上產險虧損，半年報由盈轉虧；和泰汽車在承擔和泰產險虧損下，預計下周公布的第二季財報也將受累。

儘管新安產險防疫保單重大理賠損失，造成裕隆、中華車上半年業外虧損，影響上半年獲利，裕隆集團評估此事件乃一次性影響，兩家車廠本業業務仍持續穩定獲利。

裕隆集團強調，裕隆、中華車近年獲利穩定且有足夠的資金餘裕，參與新安產險現金增資，並不影響兩家公司日常營運與各項新車型開發投資計畫。

和泰汽車同樣展現持續支持和泰產險營運的態度。未來除認列相關損益，也會對和泰產險進行增資。和泰產險5日董事會決議，將通過短期借款，給付防疫保單產生的鉅額保險金。

裕隆汽車董事會5日通過第二季財報，上半年合併營收367.63億元、年減4％，營業利益53.75億元、年增53％，受認列轉投資新安產險虧損影響，裕隆上半年稅後淨損18.13億元，每股淨損1.85元。

中華汽車上半年合併營收144.09億元、年減11％，營業利益11.96億元、年減20.8％，同樣因認列新安產險虧損影響，上半年稅後淨損40.99億元，每股淨損7.52元，較去年同期由盈轉虧。