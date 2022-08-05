三因素衝擊 SCFI運價指數連跌八周

上海航運交易所5日公布最新一周出口貨櫃運價指數SCFI，連續八周下跌，本周下跌3.81％至3,739.72點，寫去年6月中旬來新低，歐美亞主要航線積弱，歐洲線、東南亞線跌幅較高，分別周跌4.61％、12.6％，業界歸納，通膨效應、華南封控、新船增加，艙位增加大於貨量減少，是運價持續下探的三大主要關鍵。

據SCFI最新報價，上海到美西線每40呎櫃運價6,499美元，下跌195美元、周跌2.91％；到美東線每40呎櫃9,330美元，下跌18美元、周跌0.19％。唯一逆勢上漲的是，南美線桑托斯航點每20呎櫃運價9,531美元，上漲92美元、周漲0.97％。

另外，上海到歐洲線每20呎櫃運價5,166美元，下跌250美元、周跌4.61％；到地中海線每20呎櫃運價5,852美元，下跌119美元、周跌1.99％；到東南亞線新加坡航點每20呎櫃運價846美元，下跌122美元、周跌12.6％。

貨代業者解讀，美西因卡車司機罷工，導致部分零售商將貨物轉向美東，使美東貨量提升，運價跌幅相對較小。

航商持續減班護價，全球主要航線8、9月航班已取消約100次航行，取消率約當13％，其中高達68％的空白航班發生在遠東至北美航線。未來運價能否止跌回穩，甚至上行，需視歐美對年底採購季的備貨拉貨力道。

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