毛孩商機 大成、福壽搶進

疫情衝擊全球經濟，唯獨寵物商機不減反增，估計今年台灣寵物食品及用品市場規模，將突破600億元，不過目前國內寵物食品以進口為主，國產品牌市占僅2成，看準相關市場成長潛力大，大成、福壽、統一等國內食品廠卯足全力搶進。

中華民國寵物食品及用品商業同業公會理事長石世琮表示，疫情下，許多產業或多或少受到影響，唯獨寵物商機不但不受影響，反而逆勢成長，據統計，去年台灣寵物食品及用品市場規模約581億元，估計今年將可突破600億元大關。

他分析說，由於疫情期間大家很苦悶，待在家時間變長，「毛小孩」成為最佳撫慰；另外，台灣生育率愈來愈低，愈來愈多人喜歡養寵物，也讓相關商機多年來，一直維持穩定成長。

看準商機，國內大成、福壽、統一等食品廠積極布局。身為國內肉品暨飼料龍頭，大成去年正式跨入寵物食品市場，推出自有品牌「GOMO PET FOOD」，經過一年布建，包括寵物乾糧、罐頭、零食、保健品等產品線已全部到位。

大成集團董事長韓家宇透露，接下來，大成正準備在台南柳營打造一座寵物專業工廠，目前土地已經找好，最快兩年後完成，屆時大成的寵物食品事業將有足夠產能，推升營運加速起飛。

至於福壽，布局寵物食品市場近40年，自創「博士巧思」、「自然禮讚」、「艾思柏」、「葛莉思」等多個品牌，目前在台灣寵物食品市場居國產品牌市占第一，市占率約43％。

韓家宇也認為，現在大家認為國外品牌比較高端，台灣品牌居於劣勢。但這完全是錯誤的刻板印象，國產寵物食品的技術、品質一點都不差，因此大成一開始進入寵物食品市場，就從高端切入，希望扭轉戰局。

動保法增訂寵物專章 業者打國際盃

寵物商機夯，農委會主委陳吉仲透露，正規劃在動物保護法中增訂寵物專章，最快一、二個月後提出草案，藉此讓產業有法規可遵循，未來台灣的寵物食品及用品，不僅要拚內需，還可以拚出口，外銷出去。

陳吉仲說，4月農委會剛在畜牧處旗下設立「寵物管理科」，原本規劃制定寵物專法，全面關照毛小孩的生活與管理應運而生的寵物產業，不過評估後，寵物專法太複雜，因此決定改在動保法中增訂專章。

陳吉仲表示，設專章是希望針對寵物食品及用品，從安全規定到寵物的喪葬禮儀等，進行規範，讓產業有法可循，消費者也能獲得保障。未來台灣的寵物食品及用品，不僅拚內需，還可以出口外銷。

福壽董事長洪堯昆表示，台灣很會做食品，且對貓、狗的研究很透徹，目前福壽已做一些寵物食品的外銷，主要賣到東南亞。

大成去年才跨入寵物食品市場，董事長韓家宇表示，不只著眼國內市場，更要打「國際盃」，目前已賣進香港和馬來西亞。