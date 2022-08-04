高利差產品走下神壇 塑化H2陷供過於求

宏觀經濟逆風，多數塑化產品陷入供過於求，就法人直言，「高利差產品走下神壇」，全面性減產，認為此波利差跌勢將至少延續至第四季。

時序進入第三季，多數塑化產品陷入供過於求，利差萎縮至虧損水準，麥寮六輕園區及高雄仁武大社園區進入全面性減產，僅剩苯、EVA、燒鹼、美國乙烷裂解可維持滿載、獲利水準，法人認為，此波利差跌勢將至少延續至第四季，僅經營下游業務的二線塑化業者將面臨虧損壓力。

以塑化產業來說，上半年PE、PP、MEG、SM、CPL等供過於求情勢最嚴峻的產品便陷入虧損及減產，7月起位居產業上游的台塑化(6505)輕油裂解廠將OL-2歲修提前一個月，OL-1及OL-2亦僅可稼動90%，使其季度稼動率預計僅65%，即反映大宗衍生物的進一步減產。7月起南亞（1303）的BPA、2-EH及台化(1326)的ABS曾在2021年創歷史新高獲利，亦出現降載。8月起，華夏（1305）的VCM-PVC出現降載，而台塑化的煉油廠將FCC單元降載，並考慮9月起調降煉油量，法人直言，「高利差產品走下神壇」，全面性減產。

法人進一步分析指出，塑化業下半年有五大逆風籠罩，第一、烏俄戰爭墊高油價下，通貨膨脹壓抑總體需求，而鋼鐵、木材等替代材料取代塑膠的應用需求。第二、烏俄戰爭墊高油價下，估計2022年亞洲輕油裂解製程的乙烯生產成本達1,174美金/噸，大幅高於美國乙烷裂解製程的584美金/噸，並高於亞洲現貨價1,050美金/噸，陷入結構性虧損。第三、第三季全球貨櫃航運供給轉鬆下，美國恢復對亞洲聚合物出口。第四、大陸新產能釋放下，乙烯、PX、MEG、AN、SM、BPA等產品2022年全球產能成長率將達6~15%，進入深度供過於求。第五、價格跌勢下，業者需承受產品庫存時間損失。

（時報資訊 王逸芯）

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