迎旺季！聚陽7月營收攀峰 Q3拚全年高點

進入單價高的秋、冬裝出貨旺季，聚陽（1477）公布7月合併營收37.18億元，創單月歷史新高，年成長21.94％；聚陽指出，第三季是出貨旺季，預期將會是今年單季高峰。第四季雖受通膨、升息、客戶庫存等因素影響，但是挑戰多、機會也多。

整體看來，聚陽指出，對今年營運一定好過去年，持審慎樂觀。

聚陽累計今年前七月合併營收190.3億元，年成長19.04％；聚陽指出，第三季是傳統出貨旺季，且，部分客戶憂心年底物流、塞港而提前拉貨，也是第三季衝今年單季營運高峰的原因之一。

目前手中的客戶訂單，美洲地區客戶營運受通膨等因素挑戰，因客戶屬性與狀況不同，部分客戶有的是成長、有些則會減少；占聚陽營收20％的非美洲地區客戶，仍維持強勁動能。

至於第四季，受通膨降緩服飾消費力、部分客戶獲利下降、庫存水位偏高，客戶下單模式改變，從長單轉為短單，考驗生產商快速反映能力。聚陽認為，具有快速應變能力，能因應客戶短單的需求，正是聚陽的強項，第四季對聚陽來說，雖然有挑戰，但也充滿機會。

全球疫情改變品牌客戶下單模式，也讓供應鏈重組；聚陽觀察到，疫情期間，原為主流的家居服的買氣降溫，取而代之的是，回歸正常社交生活所創造的外出服飾需求升溫，而戶外機能和流行潮牌服飾將再次成為消費者的採購標的。

聚陽指出，已持續提升運動、戶外機能訂單比例。

積極進行生產基地多元化、品項擇優出貨、產品結構朝運動機能及戶外休閒等高值化調整，聚陽指出，雖然第四季在高通膨、部分客戶庫存增加下單動能區緩、高原物料成本壓力下，營運變數可能增加，但今年訂單平均單價提升下，目前對今年營運2位數成長的目標仍未改變。

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