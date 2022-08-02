海運業首例 陽明砸10億綠色定存

攜手星展銀，在本業之外取得永續先機

航運業參與綠色金融行動，陽明海運最新採取「綠色定存」作法，在本業之外取得永續先機，以新台幣10億元承作星展銀行台北分行的「新台幣綠色定期存款」專案。星展銀行表示，陽明海運為台灣首家以綠色定期存款方式加入永續發展行列的海運業者，以實際行動落實ESG核心理念，與星展銀行攜手發揮正面影響力。

星展銀行表示，該筆新台幣10億元定存，將作為星展台北分行推動綠色貸款及永續連結貸款的資金來源。

星展銀行領先業界推出的企業客戶新台幣綠色定期存款，截今年6月底，合計已有18家企業響應，規模近新台幣55億元，橫跨包括晶圓代工、面板、石化、航空、電子商務、電腦硬體、零售等七大產業。

對於環境永續的參與，陽明海運表示，從本業的船隊管理落實，透過船體優化、環保新船布建與智慧化監控系統引進等措施，在2021年二氧化碳排放強度較2008年減少57.38％，提前達成國際海事組織（IMO）2030年降低40％的目標。

此外，陽明海運也展開TCFD氣候相關財務揭露與完成溫室氣體盤查作業，此次參與綠色定存的合作，存款資金將運用於銀行的綠能及ESG相關放款上，可進一步發揮企業協力共同促進環境永續的目標。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，永續是星展重要核心策略，透過永續連結貸款及綠色存款等金融產品，與客戶攜手落實永續。企業透過綠色定存不僅可為永續發展提供資金動能、享有專屬的綠色定存利率，更可藉此將永續項目納入公司策略規劃，展現對永續發展的重視。