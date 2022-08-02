陸突禁逾百家食品進口 泰山、味全回應了

美國眾議院議長裴洛西訪台之際，大陸深夜突對台灣一百多家食品禁止進口，被外界解讀兩件事有關連，受影響的企業，包括知名大廠維格餅家、京典食品、郭元益食品、維力食品、味全食品及泰山企業，目前遭點名的泰山企業與味全皆表示，事情有些突然，目前還在了解當中。

大陸海關總署將台灣多家企業變更為「暫停進口」消息人士稱，此次禁令是依大陸海關總署248號《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》限制未完成更新註冊的台灣廠商產品輸陸，遭點名食品業者維格餅家、京典食品、郭元益食品、維力食品、味全食品及泰山企業等。

目前泰山與味全雙雙回應，事發突然，還在了解狀況中，而據TVBS報導，郭元益坦承有此事，影響大。而美國眾議院院長裴洛西則預計在今晚訪問台灣，此事也讓台海關係升溫，如今大陸又突然禁止台灣食品進口，雙方角力戰讓情勢更加詭譎。

（中時 吳靜君 、中時新聞網、 郭宜欣）

裴洛西訪台─經貿面》陸突禁進口台食品大廠產品 業者：正了解中

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出將在今（2日）晚間抵台，大陸海關總署昨（1日）夜突然發布消息，台灣一百多家食品緊急停止進口，稱「廠商違反相關規定。」當中包含郭元益食品、維力食品、味全食品、泰山企業、維格餅家、京典食品等。相關業者則回應，臨時接到消息，「內部正在了解中。」

消息指稱，是依中國大陸海關總署248號《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》限制未完成更新註冊之台灣商產品輸陸。大陸消息人士稱，停止進口勢必打擊台灣食品業、農業等。

經濟部國貿局、貿協大陸組今早已向經濟部部長王美花報告，將由農委會、經濟部評估可能的經濟損失並討論對策。

（中時 朱世凱）

大陸禁上百家食品商進口 國貿局急赴經濟部報告

大陸海關總署昨突然禁止百家食品商進口，受影響的品牌包括郭元益、味全、泰山及維格餅家等多家大廠，稍早傳出經濟部國貿局緊急向經濟部長王美花報告，可能研擬相關對策。

美國眾議院院長裴洛西訪台之際，大陸突將上百家台灣食品商列為「暫停進口」引發譁然，包括統一、維格餅家、大統益、京典食品、郭元益食品、維力食品、光泉、味全食品及泰山企業等知名品牌都受到衝擊。

事發突然，傳出國貿局緊急向經濟部長王美花報告，接下來可能會先評估廠商的損失，再進一步研擬相關對策。由於裴洛西預計在今晚抵台，任何舉動都牽動台海敏感神經，如今大陸當局又突然宣布禁止台灣食品商進口，也讓外界產生聯想。

（中時新聞網 郭宜欣）

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