7月製造業PMI驟降至47.8 兩年來首見緊縮

新增訂單和生產指數大跌，7月台灣製造業採購經理人指數（PMI）斷崖式下跌，指數大跌5.8點，是2012年7月此一指數創編以來單月最大跌幅，指數也因而中斷先前連24個月的擴張（指數高於50），跌至47.8、是兩年來首度轉為緊縮。

中華經濟研究院院長張傳章表示，7月PMI轉為緊縮且大幅下滑，主要是領先反應景氣動態的新增訂單指數和生產指數均大跌的影響，其中新增訂單指數已連續四個月緊縮，7月更大跌10.8至36.6，且是2020年6月以來最快緊縮速度。至於經季節調整後的生產指數，僅6月維持一個月的擴張，7月隨即轉為緊縮，指數回跌7.8至43.8。

7月PMI的五項組成指標中，新增訂單緊縮，生產轉為緊縮，人力僱用與存貨擴張，供應商交貨時間轉為下降。六大產業中，四大產業的電子暨光學、電力暨機械設備、基礎原物料、化學暨生技醫療等均緊縮，僅交通工具與食品暨紡織二產業仍呈現擴張。

張傳章認為，PMI的變動主要是與前一個月做比較，不能僅看單一指標，例如國發會6月景氣燈號維持綠燈但分數下滑，7月中央大學消費者信心指數（CCI）創近13年新低，綜合相關指標數據研判，台灣經濟確有走緩現象，政府雖陸續祭出刺激經濟與消費措施後，因應趨緩現象，未來應再加大刺激力道。

製造業對未來六個月的展望也已連續三個月呈現緊縮，指數較6月下滑7點至30.1，創2020年5月以來最快緊縮速度。張傳章指出，六大產業中，五大產業回報未來六個月展望呈現緊縮，即電力暨機械設備、電子暨光學、基礎原物料、化學暨生技醫療與交通工具等產業，僅食品暨紡織產業持平。

觀察製造業的壓力來自去庫存，張傳章分析，受到終端需求持續緊縮的影響，製造業去庫存壓力居高不下，部分業者若撐不下去，可能暫停或調整資本支出，反應在終端產品價格上漲，及交貨期延長。他建議，企業應調節應收付帳款、篩選客戶、提高現金部位，降低資金斷鏈風險，準備足夠的現金流，面對下半年的不確定性提早做好周全準備。