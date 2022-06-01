三陽業績猛 5月、前五月機車市占雙冠王

三陽工業（2206）5月銷售1.55萬台，年減6.21％、月減12.13％。市占率為31.8％，成長2.5個百分點，搶下機車市場第一，前5月累績市占率30.3％，也重新回到全國第一名。機車零件缺料持續影響產出，加上疫情等影響，5月機車市場規模4.89萬台，年減13.66％、月減15.77％。

三陽推出的母親節專案，推升5月機車銷售大增，睽違一年重新取得單月銷售第1名，市占率達31.8％。

三陽迪爵（DUKE）已經陪伴台灣人走過32年，不僅是SYM代表作，儼然成為125c.c.國民車的市場標竿。為了更滿足全民的用車需求，以及打破過去「國民車=配備普通」的刻板觀念，SYM將車款重新設計，放入最新旗艦科技，讓全新迪爵以嶄新的風貌經典再臨。SYM導入與日本京濱攜手開發的「EnMIS」引擎科技，首次在白牌速克達搭載雙火星塞異時點火系統，達成高效能燃燒。並配合散熱效果優化，輔以汽門正時+進排氣系統優化，讓低速扭力較前代提升9.3％，扭力提升達到同級車之冠的1.06kg_m。在EnMIS引擎科技的加持下，不僅達到一級油耗，更創下一公升跑出63.9公里的優異成績，讓省油與效能可以魚與熊掌兼得。

（時報記者葉時安）