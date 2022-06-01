5月新車掛牌僅3.09萬輛 特斯拉衝第6

國產車缺車加上疫情影響來店客大幅下滑，5月新車掛牌3萬922輛，年減10.1%，月減12.3%，不如原先預期，龍頭TOYOTA罕見低於1萬輛水準，電動車龍頭Tesla則因大量到港衝上第6名；考量疫情車商估6月與5月相當。

車商今天表示，5月新車掛牌連2個月急凍，主要因上海封控造成零件供應斷鏈，加大國產車的缺車問題；加上疫情升溫影響買氣，導致各品牌的來店客戶人數較4月下滑3成以上。進口車受惠Tesla於5月大量到港，領牌1,655輛的挹注下，推動進口車市場占比上升至45.6%，明顯高於今年1至4月的42.3%占比。

商用車則受惠於宅經濟物流需求穩定，在5月份登錄掛牌6365輛，5月占比20.6%，是疫情下受到影響較為輕微的例外情況。

根據監理所資料，5月單月新車掛牌數3萬922輛，較去年同期衰退10.1%，月減12.3%，前10大品牌廠5月銷售除了HONDA及HYUNDAI較4月成長外，其餘均下滑。其中HONDA月增26.8%，但年減10.4%，衝上第2大排名。HYUNDAI則月增10.6%、年增40%，是唯一雙成長的。

5月前十大品牌排名變化較大，分別為TOYOTA、HONDA、CMC、FORD、BENZ、TESLA、MITSUBISHI、NISSAN、LEXUS、HYUNDAI。4月衝上第3名的BMW則被擠出前十名榜單。

TESLA因4月未交車，5月在大量進港下一口氣交車1,655輛因此讓排名爆衝至第6名。

HYUNDAI純電休旅IONIQ 5上市熱銷，加上供車量增加，推動5月新車總掛牌持續成長來到1,221輛，呈現雙增態勢，維持在第10名。

和泰汽車5月份TOYOTA及LEXUS雙品牌新車掛9,936牌輛，市占率下滑至32.1%，仍居市場龍頭地位。其中TOYOTA於5月銷售8,637輛，佔有率27.9%。

和泰車表示，品牌旗下銷售主力車款COROLLA CROSS領照2,526輛，較前幾個月稍有退步，但仍持續蟬聯全車種銷售冠軍。品牌全新純電休旅TOYOTA bZ4X，於5月中旬正式上市後立即引爆搶購熱潮，線上訂車人數超過2,000筆，帶動整體賞車人潮。

和泰車表示，旗下Lexus 5月新車掛牌1,299輛，由於持續受全球晶片短缺影響，新車到港台數有限，5月份登錄較去年低。

展望6月，車商表示，考量疫情指揮中心預估台灣疫情仍處於高原期，另外各品牌的缺車問題亦難在短時間內有大幅度的改善，以及俄烏戰爭、通貨膨脹等負面因素，全月總市場預估與5月相當。

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