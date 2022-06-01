全球鋼市曝兩大警訊 中鋼瀕3字頭保衛戰

鋼鐵龍頭中鋼日前調降6月盤價，平均降幅2.1%，引發國內其他同業跟降，也讓下半年鋼市市況蒙塵。亞系外資最新報告表示，除鐵礦砂與焦煤等原物料價格走高，大陸、歐洲兩地市場需求不振，也讓全球鋼價承壓，除降中鋼評級至持有，目標價更從4字頭大砍至32元。

亞系外資指出， 5月多數地區的鋼價大跌，包括歐洲、大陸和美國，熱軋板卷報價分別月減16％、9％ 和4％ ，與全球鋼價近期的下跌趨勢一致。

考量需求問題讓全球鋼價承壓，中鋼日前開出6月盤價，除部分鋼品維持平盤，其餘則參考國際報價變化與下游供需適度調降，平均降幅2.1％ 。公司方面當時坦承，國際地緣政治風險導致原物料巨幅波動，疫情延燒阻礙全球供應鏈，物流成本也持續上升。

同時，雖台幣貶值有利出口，但展望下半年，中鋼認為短期因國際政經動盪、通膨升息與季節性需求轉淡，讓鋼市面臨修正壓力，須待戰爭、大陸封控等負面因素消除，各國基建計劃釋出剛性需求後，才有助市況回穩發展。

亞系外資則指，在原物料價漲下，中鋼6月盤價每噸下調300~500美元，為2月以來首見，顯示需求前景不佳，並分析大陸房市惡化、基礎設施成長有限，除整體需求疲軟，能源成本上升和地緣政治緊張，也抑制歐洲當地需求。

儘管大陸市場需求可能因穩定經濟的刺激措施，於下半年出現反彈，但外資仍認為，鑒於高庫存水準和不斷惡化的外部環境，鋼價恐難回到之前高點，除將中鋼評等從買進降至持有，目標價也從46元下修至32元。

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