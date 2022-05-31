旅行社搶解封商機 啟動人力擴編

「與病毒共存」將成生活新常態，世界各國陸續解封，台灣邊境管制將有條件鬆綁，觀光旅遊市場可望逐步復甦，雄獅、可樂、鳳凰、山富、五福等旅行社開始「整軍經武」提前部署，補人力、與海外供應商重新對接規畫行程商品，向航空公司爭取機位，準備迎接復甦曙光。



雄獅逐漸召回產銷人力規劃出境旅遊，並同步啟動人力擴編計畫，著重通路、產品、行銷、數位科技、場域經營及國際人才的召募，預計開出逾500個職缺，目標是將集團人力恢復至疫情前水準，海外分公司同步啟動徵才計畫，以因應疫後全新的出入境旅遊市場。



鑑於解封初期可能還有居隔限制，且組團禁令尚未解除，鳳凰旅行社總經理卞傑民表示，目前仍以自由行機加酒產品上架為主，包括歐洲河輪、巴士旅遊、巴黎、布拉格、英國、北歐等「機加酒」套裝，美國國家公園、加拿大極光自由行。



因應日本開放，鳳凰並與虎航洽談日本東北新潟包機、華航洽談山陰地區鳥取包機。鳳凰並已規劃申請2023年公主郵輪航程，預計航行時間為3～8月，其他區域會視航班恢復狀況，推出對應產品上架。



可樂旅遊總經理李季柏表示，近二周市場「買機票、訂飯店」人數倍增，可樂除將回補人力並瞄準個人旅行市場積極搶市，同時因應後疫情時代旅遊型態轉變，可樂旅遊亦著手規畫「小團體遊」產品。



山富旅遊副總李慶良表示，預估全面解封後報復性旅遊的力道將大爆發，所以趁著防疫期間，山富已針對個人旅遊與公司差旅者需求，建構購買機票與旅館訂房的一條龍式數位平台，旅客可在線上完成所有動作。同時，山富並針對7、8月暑假規畫家庭旅遊團體行程，以及9月海外賞楓行程。



五福旅遊董事長特助林繼勝表示，五福目標以暑期做為旅遊的復甦起點，以北海道、東北、九州和沖繩為首要目的地考量，以深度旅遊的大自然景點做為主要行程規劃。