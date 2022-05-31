航空業搶解封商機 新機、新卡出籠

航空業迎解封商機，新機、新卡、增班全數出籠搶客，除了聚焦國內旅客、搶攻日本等熱門航線目的地，也將積極爭取高收益之三、四航權客源，聚焦東南亞、東北亞飛北美、紐澳等地龐大轉機客市場。據業界資訊，民航局跟桃園機場已積極建議開放轉機，就等指揮中心點頭。



華航表示，目前客運票價跟疫前相比大漲三至四成，未來解封後票價，視市場需求、競爭，各國機場量能與限制調整，加上油價驚驚漲，預估今年將步入高油價、高票價時代。



華航積極布局客運市場，以A321neo新機優化區域航線產品，並爭取高收益之三、四航權客源，6月起松山-東京羽田增為每周四班，桃園出發航班包括東京成田增為每周三班，大阪、福岡及名古屋航線增為每周二班，桃園-首爾則增為每周四班，其中大阪7月起增為每周三班。



長程航線包括洛杉磯6月起增為每周五班，每周共有六個航班往返大洛杉磯地區；紐約每月飛航兩個航班；倫敦6月下旬起每兩周增飛一班；7月起阿姆斯特丹增為每周二班、法蘭克福每周三班。



星宇航空除了持續以A321neo為主力機型拓展亞洲區域航點，新增二架A330neo今（6月1日）起雙機啟航，投入台北-曼谷航線營運，首兩周也飛航台北-馬尼拉航線，並於6月18日起投入台北-胡志明市航線，成為飛航曼谷及胡志明市的主力機型。隨著今年將再交付二架A330neo新機，下半年視市場狀況，陸續投入日本、新加坡等航線營運。



星宇表示，全球疫情趨緩，跨國旅遊需求日增，星宇6月整體航線訂位量月增近五成，東南亞及日本航線客運量成長幅度明顯。另與今年3月相比，星宇6月整體航班數增加34班，至於票價部分尚無漲價規劃。



此外，台灣虎航5月31日宣布，攜手台灣樂天信用卡推出「樂虎卡」，搶攻解封後日本旅遊商機，預計首年發卡目標達10萬張。台灣虎航董事長陳漢銘表示，對於航空業來說，愈早開放愈好。2019年國人赴日旅遊人數近500萬居冠，占出國人數逾三成，是兵家必爭地。



台灣虎航會員數60萬，樂虎卡將提供台灣虎航購票全年3％回饋，機上購物最高折扣10％，可使用日本九大機場貴賓室，及日本近萬家人氣商店折扣與退稅，最低五折起。