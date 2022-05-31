燃油附加費飆天價 空運更貴了

上海解封湧現出貨潮，碰上國際油價暴衝，航空貨運運價率先喊漲、燃油附加費更飆出新天價！貨代業者表示，航空公司已通知燃油附加費今（6月1日）起全面調漲，台灣飛歐、美地區長程線上漲14.29％，每公斤從台幣49元漲至56元，漲幅擴大、再寫新天價；台灣飛亞洲、大陸短程線上漲11.76％，每公斤從台幣17元漲至19元。



大陸加速復工復產，近二個月出貨量漸增，運價喊漲。航空業者看好6月湧現出貨潮，立馬將運價調整節奏從每半個月、一個月改為每周，下周起（6月5日）上海飛美西地區運價，每公斤從11～12美元上漲至12～14美元，漲幅9％～16.67％，通常美東線運價再加高1～3美元，歐洲線運價略減1～3美元。



兩岸供應鏈緊密相連，上海解封效應更早一步反映在兩岸運價漲勢，為求交貨時效，電子產品、半導體設備、傳產及車材等高價急貨趕出口，帶動包機市場熱絡，支撐運價維持高檔盤整。



貨代業者稱，4、5月上海為主的長三角地區封控，人力不足、限縮貨量，促使貨量外溢至廈門、深圳、廣州等地出口，帶動兩岸運價回溫，5月中隨上海人力回流、出貨放量，台灣飛上海每公斤運價一舉漲破台幣百元，從台幣70、80元漲至100元起跳，漲幅25％～40％，5月以來調漲兩回。



油價居高不下，航空用油每桶約120至150美元，由於油價占航空公司成本約三至四成，航空公司透過收取燃油附加費反映成本，以台灣根據中油油價指數推算，貨運燃油附加費約可反映六成左右成本。



華航董事長謝世謙稍早在股東會表示，除了高油價推升高運價，受到上海封城影響，4、5月需求雖較3月減緩，航班也跟著縮減，但5月底進出口量明顯增加，期待解封後遞延出貨潮。



全球持續防疫，貨運市場在海運塞港、缺櫃及供應鏈瓶頸短期無法全面改善下，除固定季節性需求之外，海運轉空運需求強勁，貨運仍將是引領航空公司營收成長主力。