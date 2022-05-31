台塑化陳寶郎：今年油價穩超100美元

台塑化31日舉行股東會，針對國際油價每桶又飆破120美元，董事長陳寶郎表示，現在國際油品市場是「供不應求」，預估今年全年油價可望站穩百美元水準；往年第二季因為歐美夏季用油旺季，原油價格多為年度高點，預估第三季會微幅下滑到每桶104～108美元，第四季進入冬季，可能回跌至100～104美元區間。



陳寶郎說，目前煉油廠利潤很高，新加坡92無鉛汽油價差超過33.2美元、柴油價差更高到42美元以上，來到歷史新高紀錄，乙烯等石化上游原料則因新產能大舉開出，價差就不太好；不過，就台塑化營收獲利來看，截至5月底，營收、收益表現都還不錯。



台塑化認為，今年大環境變數多，通膨、升息、俄烏戰爭、大陸封城等事件影響，景氣走勢恐怕還難以斷言會往哪個方向發展，所幸目前油品煉製利差還算不錯，至於輕裂廠則降量運轉，營運審慎因應。



陳寶郎指出，歐美國家疫情受控正逐漸解封，需求持續復甦，大陸原油需求也正在解除封控之際逐漸增溫，研調IEA預估，今年全球仍將供不應求；惟OPEC+ 產油國增產力不從心，供給仍無法大量開出。



目前全球原油每天需求落在9980萬至1億桶，但供給只有9920萬桶，有利價差延續。第二季、第三季本身就是汽油需求旺季，要一直到第四季才會稍微滑落，只是原油價格一高，會影響經濟成長，市場就會有節省用油反應，因此，油價會高到某一個地方，就不會再漲上去。



陳寶郎說，歐洲政治局勢起了變化，讓國際油價又漲回到120美元，這比原先內部評估110美元來得高，第二季向來是歐美夏季用油旺季，現在各國原油庫存都低，油品市場還是好，價差維持高檔。



汽油因有出遊需求撐腰，高價差態勢持續到第三季；柴油因歐洲對柴油需求高，俄烏戰爭開打，4月後俄羅斯銷往歐洲數量逐步減少，買盤可能轉往中東跟亞洲，帶動柴油行情上揚。油品利潤佳，煉油廠幾乎都是產能全開。



不過，乙烯等石化上游產品營運相對承壓，乙烯去年新增1132萬噸、今年還有1200萬噸會出來，供應增加下，價錢怎麼會好。近期大陸防疫管制，限制終端需求及物流，造成石化價格無法反應原料成本，目前輕油每噸900美元，乙烯價格約1100美元，兩者價差壓縮到200美元，第三季石化表現恐不會太好。