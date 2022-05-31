長榮航唱旺：今年優於去年

長榮航5月31日舉行股東會，董事長林寶水及總經理孫嘉明對股東掛保證，今年營收及獲利將優於去年。他指出，航空貨運將受惠上海解封，供應鏈產線恢復，不再是過往的「五窮六絕」而是「五追六趕」。



長榮航靈活調度將客機改裝載貨，搭上貨運市況大好的順風車，獲利大躍進，去年EPS達1.31元。疫情期間不但安全度過危機更展現經營的高度韌性。



展望未來，林寶水表示，後疫情時代，迎接邊境鬆綁，公司一定很謹慎、有計畫的推動作業，把兩年多隱藏起來的客人，半年內逐漸找回來。同時，因應高油價及高通膨推升成本攀高，機票非漲不可，預計調漲三～四成。



林寶水說，長榮航最差的情況已過，未來客運營收會回升、貨運可維持不錯的情況，下半年客運營收朝向恢復2019年時的六成改善，下半年優於上半年，今年營收及獲利將優於去年。



隨著全球各國邊境管制鬆綁，孫嘉明表示，公司已積極提前做準備，包括北美、東南亞及歐洲等客運航線排程都將全面動起來，以歐洲線為例，7月將重啟曼谷飛歐洲相關航線，預計6月就將分批召回泰籍機組人員。



根據長榮航規劃，預計7月重啟曼谷飛歐洲線的倫敦、阿姆斯特丹及維也納等航線，其中，倫敦至曼谷的訂位率已達85％。此外已規劃北美及東南亞都有增班計畫，8月洛杉磯、舊金山都會加到每天一班，另休士頓及芝加哥也會復飛。



原先已規劃新增航點包括米蘭及慕尼黑，孫嘉明表示，也已預計於11月開航，每周飛兩班米蘭、四班慕尼黑，菲律賓的克拉克航班則看整個恢復狀況，列入開航的規劃。



為迎接客運復甦到來提前準備，孫嘉明表示，今年2月已將一架客艙地板載貨的777客機恢復原狀，目前客艙地板載貨的客機還有12架，客艙座椅載貨有17架，並預計今年有二架波音787新客機第四季交機投入營運。



至於去年獲利核心的貨運，孫嘉明說，「貨櫃海運好，航空貨運也不會差。日前上海封城，貨運確實有影響，但陸續解封後，機場、卡車及廠商生產線都恢復，客戶開始積極補庫存，因此今年不是「五窮六絕」，而是「五追六趕」，基於貨櫃海運下半年進入旺季及塞港未解，「海轉空」的趨勢依舊。