通膨壓力山大 長榮航：解封後票價將漲

長榮航空總經理孫嘉明今天表示，當前航空燃油每桶在120美元至150美元間高檔價位徘徊，且通貨膨脹帶動地勤代理費高漲，成本壓力勢必將反映在機票價格上，推升COVID-19疫後票價。

長榮航空今天召開股東會，孫嘉明表示，近期除了燃油航空成本，外國的地勤代理費也因為通貨膨脹帶動當地員工調薪，成本因此增加，預料疫情之後客運機票價格勢必上漲。

孫嘉明也提及，據聞桃園機場公司近期接獲部會指示，開始就中轉業務進行動線演練，包含轉機乘客如廁、購買免稅品等路線沙盤推演。

目前亞洲除了台灣及中國大陸，其他國家都已陸續恢復中轉業務。孫嘉明指出，據了解，中央流行疫情指揮中心近期可能將鬆綁對入境轉機乘客的PCR篩檢規定，中轉業務有望開放。

客運新航點部分，孫嘉明表示，長榮航目前朝估計7月、8月解封的方向做未來規劃，若國境屆時順利解封，預計義大利米蘭、德國慕尼黑等新航點將在11月初、以米蘭每週2班、慕尼黑每週4班模式開航。

孫嘉明也指出，為因應解封後的需求，休士頓、芝加哥等8月都會陸續復飛，並增加北美航班；另因應歐美國家已解封，長榮航7月起將重啟曼谷至歐洲倫敦、阿姆斯特丹及維也納航線，目前曼谷至倫敦的銷售率約已達85%。

另外，由於疫情期間不少客機被用來載貨，孫嘉明說明，目前有17架客艙透過把貨物放在座位上的方式協助載貨，後續會根據客運狀況改回來，另今年新機方面，預計第4季會有2架787客機交付。

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