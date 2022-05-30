新纖 攻尖端高值化產品研發

俄烏戰爭、通膨、縮表、升息等不確定因素干擾整個經濟及紡纖產業。去年獲利創新高的新纖董事長吳東昇30日在股東會指出，新纖上半年營運還是處於成長，下半年則會謹慎保守。不過，吳東昇表示，新纖正加速朝尖端科技材料等高值化產品研發創新生產，「新纖仍會持續成長」。

新纖今年前四月合併營收166.06億元，年成長20.08％。吳東昇預期，升息、縮表、大陸封城、俄烏戰爭、通膨等對經濟及整體消費能力的衝擊，將在下半年顯現。

但吳東昇強調，新纖資本支出計畫不變，除在越南會繼續擴大投資，增加回收酯粒產線、泰國廠與三菱合作，今年產能倍增、台灣新的高端、高值化聚合產線也將在6月投產。

新纖新任總經理歐金達指出，泰國廠擴建中，21萬噸的回收酯粒（R-PET）已接近完工階段，目標年底投產，對新纖未來營收獲利助益大；而桃園觀音新的聚合產線，聚焦少量多樣、高值化商品，兩年前開始規劃，今年第二季投產；至於投資力度加大的越南產線將以加工絲為主。

將現有聚酯、化纖、工程塑膠等產項透過研發創新，打進尖端科技供應鏈，是新纖高值化產銷策略的核心；甫卸任新纖總經理一職，轉任集團經營決策委員會副主委、新光幼獅公司董事長的羅時銓表示，新纖兩年前就開始攻電動車商機，更已躋身特斯拉（Tesla）供應鏈，今年擴大布局，將原工程塑膠部門改名「尖端科技材料生產中心」，專供高科技材料。

羅時銓指出，新纖在特斯拉供應鏈中主要供應塑膠材料，今年除了把既有的工程塑膠部門改為尖端科技材料生產中心之外，也希望朝綠電的方向發展，向風電扇葉裏的發泡填充材料的方向研發生產，未來期待能打入綠能產業供應鏈。

吳東昇表示，持續看好充電槍、電池系統配電盒等高值化特化材料的未來發展潛力。