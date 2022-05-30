EIS經營權之爭 弟弟派挑戰現任PP合法性

長榮集團經營權兄弟大戰從台灣延燒巴拿馬，據弟弟派核心人士透露，面對紛紛擾擾，弟弟派認為真相只有一個，就是回歸總裁張榮發的遺囑，將挑戰巴拿馬長榮國際（EIS）現任PP（常任董事長）張國華的合法性，且不排除提告遺囑執行人有違總裁遺囑，無權更換董事與推舉PP。



下一步，核心人士表示，弟弟派將主張EIS未經合法過程所做任何決定，若有傷害長榮集團，將要求立即恢復原狀，或負賠償責任。



弟弟派張國明、張國政、張國煒挾著EIS 60％股權優勢，已在5月10日召開EIS股東臨時會，投票選出張國明為新任PP，並將會議記錄、簽名等送交巴拿馬主管機關申請登記，以股權優勢越洋打這場法律戰，進一步揭開長榮千億大金庫EIS的神祕面紗。



長榮集團旗下超過100、200家公司交叉持股，主要由二大控股公司EIC（長榮國際）、EIS掌握，EIS持有長榮海運7.43％，是最大股東，長榮海運又是長榮航空（持股14.77％）、長榮國際儲運（40.66％）的最大股東，長榮國際儲運擁有台灣長榮集團龐大土地資產，潛在開發利益上看千億元，EIS經營權之爭是重中之重。



EIS除了持有長榮集團主要公司股權，也經營海運、貨櫃、物流、辦公大樓、飯店、碼頭等事業，遍及紐約、倫敦、巴黎、曼谷、檳城等地。



按照已曝光的張榮發遺囑：百年之後未來接班人為四子張國煒接任總裁，並要所有副總裁一起協助接班及集團業務，遺囑執行人包括柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源。



知情人士稱，站在張國煒的立場，遺囑執行人應召開EIS股東會選出PP，哪來權力更換董事、推舉PP，違背總裁遺囑？選舉程序明顯不合法，若張國華、張國明、張國政有開股東會以60％的股權推選PP，於法也應通知張國煒參加，但張國煒從未收到開會通知，也沒拿過股利。



如今弟弟派希望回歸遺囑、正本清源，是不是意味張國煒要當EIS的PP？弟弟派核心人士說，總裁遺囑雖指定張國煒接班，但也希望四兄弟和睦共處戮力為長榮永續發展，5月EIS股臨會錄影紀錄中，弟弟派三人同場，張國煒也投票支持張國明，說明張國煒的立場。



自張榮發過世六年來，未上市的EIS業務範圍、營收等，弟弟派無從查看，深知唯有取得PP寶座才能深入了解，三人在EIC改選前夕決定聯手作戰告捷，接著打這場巴拿馬EIS之役，有兩大目標一是否認現任PP的合法性，二是揭開EIS神祕面紗。