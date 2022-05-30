陽光總在風雨後 長榮總座28字看海運景氣

長榮海（2603）今（30）日舉行股東會，總經理謝惠全談今年貨櫃海運景氣，以「陽光總在風雨後，淡季低點已度過，縱有通膨戰事擾，全年營收仍看好」定調景氣概況。

謝惠全認為，儘管有俄烏戰爭、上海封城及通膨等影響，但目前運價仍較去年同期高，且多數貨主為確保艙位，也都願意用較高運價簽訂新合約，因此續看好下半年表現。

考量美國計畫調降大陸關稅有利減緩通膨、北美新約5月生效，新船持續交付，今年營運審慎樂觀。今年整年度運價4月運價為底部，5月反彈，第二季將再回升到第三季的10月，預計11、12月下滑。

長榮去（2021）年合併營收為4,894.07億元，年增136.34％，毛利率達61.69％，歸屬母公司稅後盈餘為2,390.15億元，年增880.98％，每股盈餘（EPS）45.57元，每股淨值躍升至61.76元，各項財務指標皆創下歷年新高。

對於各界都很關心運價走勢，謝惠全說明，雖然第一季受到俄烏戰爭、上海封城及升息影響，導致短期成長動能降溫，不過即期運價雖暫時回檔，卻仍然超過去年同期水準。此外，多數貨主為了確保艙位，願意以較高運價簽訂新約，今年許多歐美航線的合約運價已較去年大幅增加，整體平均運價維持高檔。

謝惠全說明，運價由市場供需關係決定，短期來看，大陸受清零政策，歐美經濟受通膨及升息影響，經濟增長或有所放緩，但仍在正向發展的軌道上。

但在供給方面，謝惠全認為，市場大多數新造船主要將取代老舊耗能的船舶，而在目前疫情反覆、塞港嚴重及碼頭作業效率不佳的情況下，市場的有效運力仍然存在艙位供應不足的情況。

謝惠全並舉例，受到塞港的影響，長榮去年實質運能供給約減少15％，今年前4月約減少18％，主要就是因為持續有新船投入營運，可以降低衝擊。

長榮目前營運船隊共計203艘，運能153.7萬 TEU，其中137艘配備脫硫器，運能占比為76.4％，未來隨著新船交付，這項比率將持續提升。今年以來油價大幅上漲，但隨著高、低硫油價差擴大，可望凸顯本公司船隊的競爭力。

長榮已簽約的新船訂單尚有57艘待交，運能約55萬TEU，隨著新船投入營運，將持續升級各航線的船型，汰換老舊船舶，2022年底前預計有9艘新船交付，新增運能約10.8萬TEU，2023年預計有6艘新船交付，新增運能約8.7萬 TEU，2024年預計有22艘新船交付，新增運能約23萬 TEU，2025年預計有14艘新船交付，新增運能約8.8萬 TEU，2026年預計有6艘新船交付，新增運能約3.7萬TEU。