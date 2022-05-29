台塑化第二季獲利 上看200億

俄烏戰事未歇，國際原油價格延續100美元以上高檔態勢，5月成品油煉油價差更隨各國防疫解禁、經濟解封，上演狂飆大驚奇；其中，柴油一度因歐洲供給緊繃，每桶價差衝上58美元，航空燃油、汽油價差也觸及40美元高點，助攻台塑化第二季獲利逆勢推進、上看200億元。



分析師指出，台塑化第二季雖沒有首季豐收的在途、原料庫存利益，但因油品日煉量提高，加上成品油價差大幅躍進，5月煉油事業部獲利可望逾百億元，適時彌補石化事業因大陸防疫管控，報價、利差萎縮，以及公用事業部、國內油品銷售受制煤價居高不下、緩漲機制拖累的30~50億元虧損缺口。倘若6月油價持穩，搭配煉油量提升，推估第二季稅前盈餘約達180~200億元。



台塑化4月煉油因定檢維持36.2萬桶/日運轉，考量俄烏戰爭牽動100～200萬桶供給缺口，且時序邁入用油旺季，原油、成品油煉油價差高檔，5月日煉量提高至46萬桶，6月再推升至50萬桶/日。搭配沙國原油6月合約採購加碼下修至4.4美元，利差可望延續高檔態勢。



沙國4月原油合約採購加碼4.95美元，5月合約採購加碼9.35美元，但因俄烏戰爭持續，歐美對俄制裁短期難以結束，加上經濟解封，需求強勁，讓汽、柴油價差持續竄升。



台塑化指出，5月上旬柴油、航空燃油每桶煉油價差各自突破50美元、40美元水準，汽油約28美元。5月下旬，柴油、航空燃油因供給緊繃改善，價差回落至38美元、28美元，汽油則因邁入夏季駕車旺季，東南亞國家汽油進口需求強勁，每桶價差明顯攀揚至41美元。



展望後市，台塑化認為，美國柴油需求旺盛、南美洲柴油進口強勁，使美國庫存下降至新低，歐洲難以大量進口美國柴油補足缺口，而歐盟擬於年底前禁止進口俄羅斯柴油，積極進口中東及亞洲柴油，加上大陸柴油出口下降至每月20萬噸以下，使新加坡柴油庫存持續減少，帶動新加坡柴油價差保持歷史新高。



此外，美東汽油庫存偏低及美國汽油價差上漲至歷史高點，且日本、韓國解除管制措施，東北亞汽油需求增加並減少出口，東南亞亦解除疫情管制，加上適逢伊斯蘭教節日，汽油進口需求暢旺，亞洲汽油價差可望維持強勢。