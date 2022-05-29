台中推紓困振興e79計畫 估創407億產值

盧秀燕推「台中紓困振興e79計畫」 中經院估可創407億產值

疫情影響經濟，百業面臨困境，台中市政府繼去年推出「紓困九箭」及「紓困十方」，台中市長盧秀燕29日在疫情記者會宣布，台中市將推出「紓困振興e79計畫」。

其中，7代表7大紓困、共45項措施，紓困期間5至7月；9代表9大振興、規劃20項方案，e79代表市府陪你「一起走」，邁向經濟復甦之路。對此，中華經濟研究院客觀計算，推估總共將可帶來約407億元的產值效果。

盧秀燕指出，「紓困振興e79計畫」中的7，代表市府推出「7大紓困」計畫，共計45項措施，紓困期間原則上為5至7月。第一、租金減壓，包含BOT、OT等促參案件租金減租、公有市場、攤集區租金79折、農民團體集貨場、農夫市集等市有地租金減收等。

第二、減稅延繳，包含房屋稅、娛樂稅、印花稅、使用牌照稅等延期或分期繳納，或主動協助減免。第三家戶補貼，包含青創貸款利息補貼延長一年、弱勢家庭紓困慰問金、加速急難紓困救助等。第四、產業補貼，包含市區汽車客運業、旅宿業、觀光遊樂業、休閒農業等。

第五、交通補貼，包含客運業、計程車防疫物資補貼等。第六、勞工紓困，包含安心即時上工每人最長960小時、安穩僱用計畫提供僱用及就業津貼等。第七、施工展延，包含室內裝修業自動增加工期3個月等。盧秀燕強調，相關紓困措施預計透過補貼、減收、減稅等達到12.3億元，中經院推估可帶來39億元產值效果。

至於「紓困振興e79」中的9，則是「9大振興」，規劃20項方案，預計7月以後視疫情狀況陸續推出，活絡民間消費、刺激經濟。盧秀燕說明，第一、觀光旅遊安心玩，包含旅行業振興，每團每人額度1,000元，每團額度上限3萬元。

第二、市場商圈安心逛，包含市場、夜市的振興，以及捷運周邊店家、糕餅業、伴手禮業的行銷。第三、農漁產品安心買，包含農產客製化料理包線上訂購、漁港消費抵用券等。

第四、原流好物安心選，包含原住民文創小物、農產托售的線上導購平台等。第五、藝文影視安心賞，包含協助演藝團體多元演出、電影票房活絡計畫等。第六、大眾運輸安心搭，包含台中捷運票價全面79折、公車業者營運補助等。第七、餐飲美食安心吃，包含補助具稅籍的餐飲業者清消成本每家5000元等。

第八、運動賽事安心看，包含擴大及推廣運動賽事等。第九、振興百業安心購，包含台中購物節系列活動，及行動支付推廣計畫等。

盧秀燕指出，相關振興方案7月之後，將視疫情分階段陸續推出，市府透過盤點和爭取更多資源，因為涉及預算追加，也希望爭取議會、議員支持，一起協助舒緩困境，百業振興，市府希望爭取議會及議員支持，預計將再投入6.8億元，中經院推估可帶來368億元的產值效果。

台中市政府已將紓困振興計畫，提供給第三方「中華經濟研究院」客觀計算，推估將可帶來總共約407億元的產值效果，台中市將以減租、延租、緩繳、補貼、活動等措施，陪同業者度過難關。